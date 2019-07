Kolding: De seks historiske mindesmærker på toppen af Skamlingsbanken har fået ny belægning i form af pigsten hentet fra egnens marker. Efter sommerferien lægges samme belægning rundt omkring den store mindestøtte og talerstolen på Højskamlingen.

- Med den nye belægning afslutter vi renoveringen af de seks mindesmærker, der historisk står som stærke symboler på vores trang til at samles på Skamlingsbanken for at markere vigtige folkelige sager eller for i fællesskab at fejre glædelige begivenheder, fortæller projektleder Mette List, Kolding Kommune, i en pressemeddelelse.

Tidligere er mindesmærkerne blevet grundigt renset, og inskriptionerne er malet op. Som prikken over i'et har de seks mindesmærker nu fået en ensartet pigstensbelægning som erstatning for de granitsten i forskellige størrelser og farvenuancer, som tidligere lå omkring statuerne.

- Med pigstenene får vi en mere ensartet og naturlig belægning, som knytter forbindelse til de omkringliggende gårde og kulturlandskabet, der omkranser Skamlingsbanken. Flere af egnens landmænd har samlet pigsten på deres marker og doneret dem til formålet, hvilket vi er meget taknemlige for, ligesom et bidrag fra Foreningen Plan-Danmark har gjort det muligt at gennemføre renoveringen, siger Mette List.

Også den slidte græssti mellem mindesmærkerne har fået ny belægning. Her er der lagt slotsgrus, som giver et jævnt og fast underlag.