Landbrugsforening udvider og får et lille ansigtsløft

Kolding: Kunderne søger mod Kolding Herreds Landbrugsforening, og den positive udvikling er medvirkende til, at foreningen, der har cirka 730 medlemmer, nu har besluttet at udvide på Niels Bohrs Vej.

Kolding Herreds Landbrugsforening kan i 2019 fejre 150 års jubilæum. Foreningen, der har cirka 730 medlemmer, yder rådgivning inden for et bredt felt. Fokus er landbruget, men andre erhverv kan også købe rådgivning i foreningen.

Vi bliver boende

Opdateringen betyder blandt andet, at facaden får en ansigtsløftning. Der etableres flere parkeringspladser på nabogrunden, som foreningen købte for et par år siden. Receptionen får en tur, og der kommer nyt ventilationsanlæg i dele af bygningen, og så udvider man med cirka 100 kvadratmeter.

- Det har været en trend blandt mange landbrugsforeninger, at de flyttede i store glashuse ude ved motorvejen. Det er vores fornemmelse, at vores medlemmer ikke vil den vej. Det er også bestyrelsens holdning. Vi skal ikke have for store armbevægelser. Vi har ikke nogen rentebærende gæld, og det gør det bare nemmere at holde fast i vores økonomiske frihed og selvstændighed. Men samtidig skal jo vi tilpasse arbejdsforholdene, siger Hans Damgaard.