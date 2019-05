Landbruget og havnens støtter var på hjemmebane i lagerhal

Bemærkninger, der støttede bevarelsen af Kolding Havn, fik klapsalver. Det samme gjorde udsagn, der støttede landbruget. Mandag stod otte folketingskandidater klar i lagerhal på Kolding Havn til at debattere landbrug, klima og infrastruktur, herunder særligt Kolding Havns fremtid.

Kolding: Det handler om at finde løsninger på den belastning, som landbruget har på miljøet, lød det fra folketingsmedlem og minister Eva Kjer Hansen (V) efter en halv time. - Løsningen er bestemt ikke, at landbrugsproduktionen flytter ud af landet, sagde Eva Kjer Hansen, og det udløste eftermiddagens første klapsalver på valgmødet på Kolding Havn. Mødet var kommet i stand af Kolding Herreds Landbrugsforening, og det var ret tydeligt, at landbruget og de borgerlige partier var på hjemmebane i lagerhallen. Det samme var partier, der luftede sympatier for at bevare Kolding Havn på trods af byrådets beslutning om at lukke havnen om senest 25 år.

Valgmøde på havnen Kolding Herreds Landbrugsforening og en række virksomheder på Kolding Havn havde taget initiativ til valgmødet. Mødet blev støttet af blandt andet Danish Agro, DLG, Dansk Træemballage, Svane Shipping, H. Daugaard, Terkelsen & Co, Grau Shipping, Brdr. Weisbjerg og Hjaltelin.

I panelet sad, Karina Adsbøl (Dansk Folkeparti), Eva Kjer Hansen (Venstre), Christian Rabjerg Madsen (Socialdemokratiet), Pernille Vermund (Nye Borgerlige), Lotte Rod (Radikale Venstre), Hans Holmer (Socialistisk Folkeparti), Knud Erik Langhoff (Konservative) og Steen Holm Iversen (Liberal Alliance).

Foto: Peter Leth-Larsen Der var cirka 120 deltagere i valgmødet og en stor del af de fremmødte havde relation til landbruget. Foto: Peter Leth-Larsen

Havnen skal blive Mest tydelig i opbakningen til Kolding Havn var Pernille Vermund, da formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Hans Damgaard, spurgte panelet til deres holdning i forhold til, om Folketinget skal have indflydelse på lukningen af havne. - Når man lukker for en havn, som den her i Kolding, så har det ikke kun betydning for de virksomheder, der ligger på havnen. Det er slemt nok i sig selv. Det har betydning for alle, der lever af at transportere varer frem og tilbage. Og for Danmark er det for sårbart, at kommunalbestyrelsen kan tillade sig fra den ene dag til den anden at træffe sådan en beslutning. Det har stor betydning i forhold til de investeringer, der rækker mange år frem, var budskabet fra den politiske leder af Nye Borgerlige. Folketingsmedlem Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti var knap så skråsikker, og henviste til, at argumentet om kommunalt selvstyre ofte har stor vægt - også i hendes eget parti - Men min egen personlige holdning er, at jeg er villig til at se, om der er noget, man kan gøre. Men partiet som sådan har ikke en holdning til spørgsmålet, lød det fra Karina Adsbøl.

Foto: Peter Leth-Larsen Lederen af Nye Borgerlige, Pernille Vermund, (midten) mente, at en beslutning om at lukke en kommunal havn skal ligge i Folketinget. Foto: Peter Leth-Larsen

Mange andre havne Folketingsmedlem og minister Eva Kjer Hansen mente ikke, at havne er noget, som landspolitikere skal blande sig i. Så denne gang fik hun ingen klapsalver. - Vi har rigtig mange havne i Danmark, og jeg mener faktisk, at det er kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling til, hvilke aktiviteter, der skal være på havnen. Byrådet må vide, hvad der er interessant for deres by, sagde Eva Kjer Hansen. Der var heller ikke bifald til Hans Holmer fra SF, der som eneste paneldeltager er medlem af byrådet i Kolding, og har været med til at træffe beslutningen. - Det er ikke fordi, vi lukker havnen nu. Det sker over 25 år. Det er den ene del. Den anden del er, at der er havne i Fredericia og Aabenraa. Samtidig går en stor del af varerne til Kolding Havn over jernbanen, og det er derfor, vi har overvejet en tørhavn i Vamdrup, sagde Hans Holmer.

Foto: Peter Leth-Larsen Det var Kolding Herreds Landbrugsforening, der havde taget initiativ til valgmødet på Kolding Havn. Foto: Peter Leth-Larsen

S og SF i modvind Kolding Herreds Landbrugsforening har betegnet lukningen, som en "aflivning", og beslutningen er "en gigantisk maveplasker, der kan give dønninger i kommunekassen". Så da spidskandidaten for Liberal Alliancen i den sydlige storkreds, Steen Holm Iversen, tog ordet, var der større lydhørhed blandt publikum. - Angående beslutningen om Kolding Havn, så synes jeg ikke, den er kvalificeret af Kolding byråd", og det udløste så aftenen sidste spontane klapsalve. Inden da havde der været et par spredte klapsalver, når der blev sagt noget til fordel for landbruget. Både socialdemokrat Christian Rabjerg Madsen og SF'eren Hans Holmer stod tit for skud, og de fik ingen stående ovationer, og da SF'eren fortalte om, at han havde været på Christiansborg Slotsplads for at høre klimaaktivist Greta Thunberg, så var der stille. Der var derimod klapsalver, da Pernille Vermund mente, det er for mærkeligt at bruge hendes klimakamp og argumenter i en politisk debat.

