Lamper og stole stjålet fra villa

Kolding: En villa på Sdr. Vilstrupvej blev tirsdag mellem klokken 4.30 og 15 udsat for indbrud. En terrassedør blev opbrudt, og der blev stjålet to PH-lamper, to designerstole og en standerlampe.

En villa på Majvænget havde indbrud i et tidsrum frem til klokken 7 onsdag morgen. Politiet har endnu ikke talt med ejeren, og derfor er det uvist, i hvilket tidsrum indbruddet er foregået, og hvad der er stjålet. Indbruddet blev anmeldt af en nabo.

På Tjørnevænget har en tyv forsøgt at komme ind i en villa mellem 1. april og 5. maj. Politiet ved ikke, hvorfor gerningstidspunktet strækker over så lang en periode. Det er ikke lykkedes tyven at komme ind.