Lam i arme og ben: Ulykke ændrede Oles liv på et splitsekund

Ole Jørgensen, der i 30 år var præst ved Sankt Nicolai Kirke, blev lam i arme og ben efter et fald i 2016. Siden har han trænet meget og genvundet mange af sine gamle færdigheder. Han vil på ingen måde forherlige ulykken og ville helst have været den foruden, men den har også fået ham til at se nye ting i livet. Foto: Søren Gylling