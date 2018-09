Borgmester Jørn Pedersen (V) fortæller, at Kolding er ambitiøs på erhvervsområdet. Alligevel overrasker det ikke ham, at kommunen ryger fem pladser tilbage til nummer 29 på DI's ranglister over kommunernes erhvervsklima. - Dækningsbidraget er den store hurdre, mener han. Foto: Jacob Schultz