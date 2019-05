Lærling blev pint med blyant og kosteskaft: Nu kommer sagen for landsretten

Sagen om en tømrerlærling, der fik stukket et kosteskaft op i endetarmen, kommer for landsretten i Kolding på mandag.

Kolding: Sagen om overgrebene mod en lærling fra et koldingensisk tømrerfirma, som vakte enorm opsigt sidste sommer, skal nu endnu en gang for retten.

Sidste år i juni blev fire mænd i byretten dømt for overgrebene, der ifølge dommen fra dengang omfattede, at lærlingen fik stukket en tømrerblyant og et kosteskaft op i endetarmen. Fra på mandag skal sagen behandles i landsretten.

Lærlingen var på tidspunktet for overgrebene 17 år.

Ankesagen kommer nu for, efter at både anklagemyndigheden samt en af de dømte har anket dommen.

To af mændene, en svend og en mester, der dengang var 25 og 30 år, blev i byretten hver idømt otte måneders ubetinget fængsel. De to andre mænd, to udenlandske håndværkere, der beskrives som medgerningsmænd på dengang 32 og 36 år, blev hver idømt tre måneders betinget fængsel samt en betinget udvisning med en prøvetid på to år.

Den 30-årige mester ankede straks dommen fra byretten. Statsadvokaten kontraankede sagen, da de fire mænd ikke fik den dom, som Statsadvokaten mente, at de skulle have.