Lærer tøjvask, indkøb og motorik: Her lærer de om det virkelige liv

19-årige Michael er en af de otte elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU's afdeling i Christiansfeld. Afdelingen blev åbnet i august 2017 som en satellit under STU-afdelingen i Kolding, og her går unge, der ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse, i skole. Det er unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser som for eksempel udviklingshæmmede, multihandicappede og unge med en diagnose indenfor autismespektret.

Møjsommeligt skriver han under nederst på kontrakten, og for anden gang i løbet af de seneste måneder kan han nu kalde sig for praktisk medhjælper.

Han nikker undervejs, mens Trine Elbirk læser, at han nu får ansvaret for blandt andet at fylde tøj i vaskemaskinen, tørretumbleren og opvaskemaskinen, tømme maskinerne og for at fylde op med køkkenruller og servietter i køkkenet.

Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har krav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).Ifølge Undervisningsministeriet er formålet, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

- Det kan godt blive lidt søgt at lave undervisning i praktiske ting, så derfor har vi en "jopslagstavle", og så søger eleverne selv jobbene og er ansat i en periode. De tjener Christiansfelder-mønter, som de så kan veksle til biografbilletter og caféture, fortæller Trine Elbirk om jobbene som for eksempel postbud, til at fylde og tømme vaskemaskine og opvaskemaskine, lægge vasketøj sammen, gøre frugt og grøntsager rene og købe ind.

Nogle af eleverne har stort set ikke noget talesprog, og de lærer for eksempel at bruge talemaskiner, tegn til tale eller via en ipad at kunne pege på nogle symboler, der viser, hvor de har ondt eller hvilket musik, de vil høre.

Her handler en stor del af skolegangen om at gøre de unge så selvstændige som muligt, og derfor slås der med jævne mellemrum job op med opgaver, som alligevel skal klares i huset. Eleverne kan herefter aflevere en ansøgning, og det var det, Michael gjorde, da han endnu en gang gerne ville være praktisk medhjælper. Med hjælp fra sin mor skrev han blandt andet, at han smiler meget og er god til at holde orden.

De store lokaler i Kongensgade er for de svageste af de unge på STU'en, og det er en fordel, at de er sammen med ligesindede hver dag, fortæller teamleder Trine Elbirk og tilføjer, at nogle af de unge indlæringsmæssigt er på niveau med børn i børnehavealderen eller endnu yngre.

Han tilføjer, at han også kan lide at have musik i skolen og at male.

I et andet rum har stedets pedel lavet et kæmpe træbadekar fyldt med farvede plastikkugler, som eleverne kan sidde og lege i og mærke kuglerne omslutte sig, og i lokalet ved siden af kan en stor gynge hejses ned fra loftet og bruges til de unge af stedets ergoterapeut.

I rummet med det interaktive gulv kan de ansatte bruge programmer, der passer til hver enkelt elev, og på gulvet kan der både spilles vendespil med de ansattes ansigter på, hvis en elev har brug for det, og der kan spilles fodbold, hvis andre har brug for den slags motorisk træning.

- De her unge kommer ud og skal bo i et bofællesskab og selv tage aktivt del i opgaverne. Derfor gør vi dem så livsduelige i deres eget liv som muligt, siger Trine Elbirk.

Matematik læres i praksis ved at købe ind og undersøge priser på varer, og fortællinger laver eleverne via billedpræsentationer med speak på en ipad.

A la det virkelige liv

18-årige Peter er i gang med at skrælle gulerødder. Han er lige nu stedets "frugtmand".

- Det er et fint job at have. Jeg har også været post. Det var fint nok og lidt hårdt, siger Peter, der er med til at købe frugt og grønt i det lokale supermarked.

- Det er også fint nok og lidt hårdt, siger han om sit nuværende job med et lille smil om munden, mens han skræller endnu en gulerod.

Trine Elbirk forklarer, at nok får de otte unge i huset aldrig et job på helt almindelige vilkår, men derfor er det alligevel vigtigt, at de både får et ungdomsliv og lærer at passe et arbejde.

Efter endt ungdomsuddannelse kommer de alle formentlig til at arbejde i et af Nordhøjs beskæftigelsestilbud, og så er det godt at have lært at passe et arbejde og have ansvar.

- Her prøver vi også at få opgaverne til at ligne det virkelige liv, siger Trine Elbirk.