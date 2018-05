Lær dine smagsløg bedre at kende

KOLDING: Lørdag 12. maj kan hele familien få udfordret smagssansen på biblioteket.

Det er forsknings- og formidlingscentret "Smag for Livet", der stiller op med en række aktiviteter, der udfordrer smagssansen for at få børn og voksne til at smage på nye ting og få øjnene op for de daglige smagsoplevelser.

Arrangementet løber af stablen mellem klokken 10.00 og 12.00, og det involverer både smagsprøver, foredrag og workshop. /exp