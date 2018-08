Længere end maraton: De nappede 50 kilometers løb fra morgenstunden

Søndag stod den på ekstremløbet Ultra Run i Kolding, hvor løberne skulle runde 50 kilometer i områdets natur. Arrangør Kristina Schou Madsen har succes med at skabe løbeoplevelser. 1200 medaljer til hendes seneste koncept, "Virtuel Run", er udsolgt.

Kolding: Det skal være en oplevelse at løbe. Den grundtanke ligger bag alle de løb, som Kristina Schou Madsen arrangerer, og derfor er hendes mange løb også vidt forskellige, så deltagerne får en anderledes oplevelse for hver gang. Søndag stod hun for anden gang bag Ultra Run i Kolding, hvor de tidligste løbere klokken 09 stak afsted på 50 kilometers distancen. Dem var der 68 af, og i alt var der 450 løbere til de forskellige distancer ved Kolding Ultra Run - en pæn stigning på cirka 100 deltagere i forhold til i fjor. - Det handler ikke kun om distancen, når jeg arrangerer et løb. Ved Ultra Run er det afgørende, at man kommer rundt i Koldings natur og for en fælles oplevelse på den måde. Vi løber ikke bare afsted på flad asfalt, runder en kegle og vender tilbage igen, fortæller Kristina Schou Madsen.

Kristina Schou Madsen er selv professionel løber og er blandt andet deltager på det danske trail landshold og det danske bjerg landshold. I februar i år slog hun verdensrekorden i at løbe hurtigst til toppen af Kilimanjaro. Hun holder også foredrag, hvor erfaringerne fra hendes egne oplevelser med løb er omdrejningspunktet.



Nyt løb på vej Hun står også bag løb som Kolding Light Run, der løbes under lysfestivalen, Kolding City Trail, hvor det er byrummet, man udnytter - inklusiv løb i Føtex P-hus - og det næste bliver en gentagelse af Kolding Night Trail, hvor man selvsagt løber i nattemørket. I år bliver løbet for første gang suppleret af Kolding Day Trail. - Kolding Night Trail løber man med pandelampen tændt, og jeg tænkte, at det kunne være spændende for løberne, hvis man dagen efter løber præcis den samme rute i dagslys, fortæller Kristina. Hun har selv designet medaljerne, som løberne får for at gennemføre. De forestiller to puslespilbrikker, som hænger sammen - som dagen og natten hænger sammen. - Lige nu har jeg seks forskellige løb i Kolding, og det er ikke sikkert, at der er plads til flere. Men jeg overvejer hele tiden, hvordan jeg kan justere løbene og give folk en ny oplevelse. Så jeg håber, at alle løbene stadig findes om fem år, men jeg håber ikke, at de ser ud præcis som i dag, siger Kristina Schou Madsen. Kolding Day Trail bliver gennemført første gang den 22. september, dagen efter Kolding Night Trail.