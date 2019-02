Lægerne i Kolding skal have 100 færre patienter

Befolkningstilvækst er blandt andet årsagen til, at der nu kommer to nye læger til Kolding. Lægedækningen er ikke nødvendigvis truet, men regionen går ind nu, så der ikke bliver problemer på sigt.

Kolding: Lægevalget i Kolding by er i øjeblikket begrænset. Kun tre læger i midtbyen har åben for tilgang, og det betyder, at der er pres på de praktiserende læger. Med et gennemsnit på 1563 patienter per læge nærmer Koldings læger sig grænsen for, hvornår de må lukke for tilgang, hvilket de har ret til at gøre, når de rammer 1600 patienter.

Det bliver der nu rådet bod på. Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen har nemlig besluttet, at der skal udmøntes to nye ydernumre, som skal placeres i Kolding by, sådan at det gennemsnitlige antal af patienter per læge falder med næsten 100 patienter.

Et ydernummer er det nummer, en praktiserende læge får tildelt af regionen, når lægen skal have tilladelse til at drive praksis. Med to nye læger vil gennemsnittet falde til 1466 patienter.

Frank Ingemann Jensen, der er praksischef i Region Syddanmark, understreger, at lægedækningen ikke er truet i Kolding.

- Det er ikke, fordi lægedækningen er truet, og der er store problemer. Men vi udmønter de to ydernumre for at udvise rettidig omhu. Vi har en gang i mellem problemer med at sikre lægedækningen i regionen, og vi vil gerne undgå, at alle klinikker lukker, siger Frank Ingemann Jensen og henviser til en periode i efteråret 2017, hvor alle lægeklinikker i Vejle Kommune havde lukket for tilgang.