Lægerne i Bjert vil åbne praksis i Lægehus Christiansfeld

Når læge Hanne Christensen går på pension den 1. juni, vil der kun være to læger med fast base i Christiansfeld. Håber er, at der, når lægehuset åbner, vil være fire praktiserende læger i huset. Foto: Colourbox

Regionen udstedte for en måneds tid siden et nyt ydernummer, der giver lov til at drive lægepraksis. Ydernummeret er blevet solgt til lægehuset Lægerne i Bjert. Planen er ifølge praksischef, at praksissen placeres i det lægehus, der kommer til Christiansfeld.

Christiansfeld/Bjert: Region Syddanmark satte i april et nyt ydernummer til salg, og det er allerede blevet solgt. Ydernummeret, som er det, en praktiserende læge får tildelt, når han eller hun skal have tilladelse til at drive praksis, er blevet købt af lægehuset Lægerne i Bjert. Umiddelbart er det dog ikke tanken, at ydernummeret skal placeres i Bjert. Det skal indgå i det lægehus, som Kolding Kommune netop har fået tilskud fra sundheds- og ældreministeriet til at opføre i Christiansfeld. - Vi har solgt det til Lægerne i Bjert, sådan at de har mulighed for at åbne en praksis i det nye læge- og sundhedshus, der kommer til Christiansfeld, fortæller Frank Ingemann Jensen, der er praksischef i Region Syddanmark.

Lægehus Christiansfeld Kolding Kommune har fået tildelt knap ti millioner kroner af sundheds- og ældreministeriet til et nyt lægehus i Christiansfeld. Projektet er sat i søen i samarbejde med lægehuset Lægerne i Bjert.Ifølge ansøgningen til ministeriet skal lægehuset blandt andet huse fire praktiserende læger, lægepraksissundhedspersonale, en lægeuddannelsesstilling og Klinik for Fysioterapi Christiansfeld.