Lægehus skifter navn og overtager 2700 patienter: Bliver det største lægehus i byen

Kolding: Der er kommet liv i det gamle sygehus på Engstien, og den tidligere barselsgang har siden 1. august fungeret som lægehus.

Det er Lægerne ved Slotssøen, der er flyttet ind og ved samme lejlighed har skiftet navn til Lægerne ved Engstien.

- Vi har igennem to år sonderet terrænnet for at finde et sted, hvor vi kunne være, og hvor der ville være plads til os. Vi har tænkt stort og skulle have så meget plads som muligt, og så fandt vi det gamle sygehus. Det er sjovt, at mange af vores patienter har været her og kan genkende stedet, fra dengang de selv er blevet forældre, siger Marianne Harmsen, der er en af lægerne i lægehuset.

Men forandringerne stopper ikke der, for Lægerne ved Engstien overtager nemlig også læge Anne Mette Wegners 2700 patienter. Fra 1. september fortsætter Wegner desuden som læge i det nye lægehus, der nu er Koldings største målt på patienter.

- Vi vidste, at Anne Mette Wegner havde svært ved at få en yngre læge til at overtage hendes lægepraksis, og da vi gerne vil tage ansvar og være med til at sikre, at alle borgere i Kolding fortsat har en praktiserende læge fremfor en regionsklinik, tog vi kontakt til Anne Mette, siger Marianne Harmsen.

- Vi er meget glade for denne løsning og især, at Anne Mette har sagt ja til at fortsætte som vikar, hvilket giver en god kontinuitet for både patienter og os. Samtidig fortsætter en af de gode læger i byen lidt længere tid end planlagt. Flere af hendes patienter har ringet og sagt, at de ikke vil skifte læge, og nu kan vi så sige til dem, at hun kommer med herned, siger Harmsen.