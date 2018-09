Lægedækningen i Kolding er ikke længere truet: 13 læger har åben for tilgang

Kolding: Der er ikke længere problemer med lægedækningen i Kolding.

Sådan lyder meldingen fra Frank Ingemann Jensen, praksischef i Region Syddanmark. Efter der i vinter var tre ud af fire lægepraksisser i kommunen, der havde lukket for patienttilgang, står døren nu åben hos knap halvdelen af byens læger. Der er således åben for tilgang hos 13 af 28 klinikker.

- Det går ret godt. Vi må sige, at problemet er løst. Trekantområdet er ikke et område, hvor det er et problem at skaffe læger, men det, der var brug for, var, at der blev nogle ydernumre udstedt. Vi har måske været lidt fedtede med ydernumre i Trekantområdet, for vi ville hellere trække læger til de områder, der har alvorlige problemer, siger Frank Ingemann Jensen.

I Kolding blev der i starten af året oprettet to ydernumre. Et ydernummer er det, som giver lægen tilladelse til at drive praksis.

- Jeg tror dog, vi kørte det lidt til kanten, for der opstod det med, at mange praksisser var lukket. Men situationen i dag er anderledes, og det ser rigtig godt ud, siger praksischefen.

I december havde hver læge i Kolding Kommune 1653 patienter i gennemsnit. Det er 53 flere end normen for patienter per læge. En opgørelse fra den 1. august viser, at tallet er faldet til 1587. Årsagen skal blandt andet findes i, at der blev oprettet to nye ydernumre.