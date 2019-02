Læge vil tilbyde at rykke ud med hjælp for 799 kr: Nu skal ministeren se på sagen

Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht frygter, at patienterne bliver opdelt i et A- og B-hold, når en praktiserende læge i Christiansfeld mod betaling blandt andet vil tilbyde at tage blodprøver i hjemmet. Tilbuddet skal køre ved siden af lægens praksis. Nu skal sundhedsministeren tage stilling til sagen, lyder det fra Benny Engelbrecht.

- Jeg er meget betænkelig ved, at man mod ekstra betaling kan købe sig til lægehjælp gennem et plusmedlemskab. Grundlæggende bryder jeg mig ikke om tanken. Det var noget andet, hvis lægen ikke var en del af det praktiserende område. Her blander du tingene sammen efter min mening, siger Benny Engelbrecht.

Christiansfeld: Mod en engangsbetaling på 799 kroner vil praktiserende læge i Christiansfeld Hung Le tilbyde, at borgere eksempelvis kan få tjekket en urinprøve blot ved at droppe den i lægens postkasse, eller man kan få taget blodprøven i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Premium-servicen koster 799 kroner og giver dig adgang til følgende: Drop off service hvor du i forbifarten kan smide dine prøver i postkassen. Prøverne bliver tjekket, og du får svar via Patientportalen. Anywhere service hvor du kan få lavet blodprøvtagninger, urinprøveopsamlinger, podninger, hjertediagrammer og lungefunktionsundersøgelser i dit hjem eller på din arbejdsplads. Drive in vaccination hvor du kan bestille en tid og blive vaccineret samme dag. Der findes også en Plus-service, hvor du kun får mulighed for at benytte dig af drop off servicen.

- Jeg frygter, at du deler folk op i et A- og B-hold. Det bedyrer lægen, at man ikke gør. Men jeg frygter, at det kan blive resultatet. Altså at du får et hold, der kan lægge 799 kroner og et hold, der ikke kan. Erfaringer fra udlandet viser, at det går ud over de svageste i samfundet, siger Benny Engelbrecht.

I den forbindelse lød det fra praksischefen i Region Syddanmark, Frank Ingemann Jensen, at tilbuddet er "spøjst", men hans vurdering er, at ordningen er uproblematisk, så længe tilbuddet ikke bliver blandet med lægens praksis. Men Benny Engelbrecht er bekymret.

Alarmklokkerne ringer

Nu vil Benny Engelbrecht have sundhedsministeren Ellen Trane Nørby (V) til at tage stilling til sagen, og det bliver muligvis allerede fredag, hvor der er møde i Folketingets sundhedsudvalg.

- Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere, om der her er et smuthul til at kunne betale for ekstra tilbud hos lægen, men jeg synes, der er grund til rent juridisk at undersøge det nærmere, og vi har brug for, at ministeren ser på sagen, siger Benny Engelbrecht, der er klar til at lukke "smuthullet" med lovgivning, hvis det er nødvendigt.

- Det, som bekymrer mig, er, at der bliver indført et smuthul til brugerbetaling hos lægerne ad bagvejen, og det netop på et tidspunkt, hvor man lægger op til, at de praktiserende læger skal løse flere ting efter den kommende sundhedsreform. Det bekymrer mig meget, at du kan købe dig til ekstra ydelser. Alle alarmklokker ringer, siger Benny Engelbrecht.