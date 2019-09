Læge tilbød patienter at slippe for venteværelset for 799 kroner: Premium-ordning er lagt i graven

Det er ikke længere muligt at købe sig til ekstra services hos læge Hung Le. Han fik i begyndelsen af året meget kritik for at tilbyde såkaldte premium services, men Region Syddanmark oplyser, at ordningen ikke findes længere.

- Vi skal ikke have et a- og b-hold inden for sundhed. DF er modstander af brugerbetaling, og blodprøver og EKG er ikke noget, der bør være omfattet af premimum-ordninger, sagde sidstnævnte.

Overenskomstparterne er ikke de eneste, der har været modstander af premium-ordningen. Frank Ingemann Jensen kaldte fra start ordningen for "spøjs", og flere politikere kritiserede, at Hung Le tilbød disse helt særlige tjenester.

- Det blev klart, at den slags kan man ikke. Overenskomstparterne har vurderet, at det ikke var i overensstemmelse med overenskomsten, lyder det fra praksischefen.

Men nu er det ikke længere muligt at købe sig til de såkaldte premium-services. Der er nemlig intet spor af dem på lægens hjemmeside, og Frank Ingemann Jensen, der er praksischef i Region Syddanmark, bekræfter, at ordningen er lagt i graven.

God service for alle

Det har ikke været muligt for JydskeVestkysten at få en kommentar fra Hung Le. Lægen har tidligere garanteret over for JydskeVestkysten, at ingen patienter ville opleve dårlige service, uanset om de var premium-medlem eller ej.

- Men hvad mener man med A og B? Det er samme kø, og man køber ikke mere sundhed for pengene eller får mere tid hos mig. Man betaler for en ekstra service, men der er stadig lige adgang. Der er ingen, der får dårligere forhold. I bedste fald er der bare nogen, som får endnu bedre forhold, har Hung Le tidligere sagt.

Lægen har desuden tidligere udtalt, at han ville blive ærgerlig, hvis hans ordning ikke kunne blive til noget.

- Så må jeg bare konstatere, at dagens Danmark ikke er klar til innovative produkter, hvor man bringer sundhed ud til folk. Det er ærgerligt, for jeg tror, at jeg faktisk kan opsøge flere syge mennesker på den måde, har han sagt til JydskeVestkysten.