- Vi har haft nogle uoverensstemmelser omkring medicinsk cannabis, der har fået mig til at stoppe, har Bent Damgaard sagt.

Bent Damgaard annoncerede i november, at han ville stoppe som praktiserende læge hos Lægerne ved Slotssøen, efter han i flere omgange havde fået kritik for at have deltaget i regeringens omdiskuterede forsøgsordning med medicinsk cannabis. Særligt hans kollegaer i Lægerne ved Slotssøen var ikke tilfredse med, at han deltog i ordningen, har han tidligere fortalt til JydskeVestkysten.

- Jeg starter op med henblik på at udskrive medicinsk cannabis til mine patienter. Det er en lille underafdeling, som skal give folk mulighed for at prøve det stof, som de hidtil har haft svært ved at afprøve, siger Bent Damgaard.

Kolding: Læge Bent Damgaard har startet en smerteklinik, som ligger på Fredericiagade. Klinikken er en underafdeling af Clinic Horsted, som er drevet af Tina Horsted fra København, og den vil have åbent en gang om ugen.

Folkets ønske

Bent Damgaard nåede at udskrive medicinsk cannabis til 25 patienter, inden han blev nødt til at stoppe med det igen, og han har fået gode tilbagemeldinger fra sine patienter.

- Mange patienter synes, at det virker, men desværre har de danske læger ikke rigtig haft mulighed for at sætte sig ind i stoffet, fordi der ikke er undervisning i det eller meget forskning om det, siger Bent Damgaard.

Hvorfor har du ønsket at forsætte arbejdet med medicinsk cannabis?

- Det er folkets ønske. Det er noget regeringen har vedtaget, at vi skal forsøge os med. Jeg synes, man skylder den danske befolkning at sætte sig ind i det, og det har jeg haft mulighed for ved at være i praktik hos Tina Horsted, og mens jeg har været på konferencer og kurser i udlandet, siger Bent Damgaard.

Men selvom Bent Damgaard har benyttet sig af forsørgsordningen, har han også udtalt sig kritisk om den. Samtidig forstår han godt, hvorfor hans kollegaer ikke har været begejstrede for, at han har udskrevet medicinsk cannabis, der endnu ikke er et godkendt lægemiddel.

- Jeg synes, det er en dårlig ordning, og den er lavet helt uden samarbejde med lægerne. Der er ingen, der ved, hvad vi skal gøre. Derfor er modstanden også blevet, som den er, har han tidligere sagt til JydskeVestkysten.

Per 1. januar 2019 bliver det muligt for patienter, der bruger medicinsk cannabis, at få tilskud til stoffet på op til 10.000 kroner om året. Det gælder, hvis man får udskrevet de præparater, der er en del af forsøgsordningen.

- Jeg kommer til at udskrive produkter, der er omfattet af forsøgsordningen, og produkter, der er magistrelt fremstillet (fremstillet på et apotek, red.). De magistrelle produkter kan man søge tilskud til.