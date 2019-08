Låsbygade var for en hel del år tilbage Koldings vigtigste handelsgade, og en del af de gamle bygninger er derfor fredede og er med til at bevare det middelalderlige element i byens midte. I en af de gamle bindingsværkshuse bor Belinda Krabsen og Arrien Medau, der kan se både glæder og udfordringer ved at bo i en fredet ejendom. Dette er fjerde og sidste kapitel i serien om fredede huse i Kolding Kommune.