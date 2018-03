La Traviata: Pretty Womans yndlingsopera opføres i Kolding

Kolding: Det er de helt store følelser, der får frit spil i Verdis opera, "La Traviata".

Den kan man opleve i Kolding Teaterforening, som får besøg af Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester, som opfører operaen tirsdag 20. marts på Comwell Kolding Teater. Handlingen i "La Traviata" følger den smukke og karismatiske prostituerede, Violetta Valéry fra Paris. Hun står over for et skelsættende valg: Penge eller kærlighed? Violetta vælger kærligheden og sin unge beundrer, Alfredo Germont; men beslutningen viser sig at få frygtelige konsekvenser. Musikken i Verdis mesterværk er medrivende og følelsesladet og spænder fra intime ensembler til fuldt orkester. Ikke for ingenting er det den opera, der får Julia Roberts til at græde i filmen Pretty Woman. Den Jyske Operas opsætning har fået meget ros. Lothar Krause har instrueret, mens Tecwyn Evans dirigerer Sønderjyllands Symfoniorkester. Violettas og Alfredos roller synges af Elin Pittchard og Adam Frandsen.