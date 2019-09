Kystdirektoratet siger nej til fjordbad ved Marina City

Kolding Kommune opgiver at kæmpe videre for Fjordens Perle. Kystdirektoratet mener ikke, at kommunen kan argumentere godt nok for at inddrage et vandområde til det.

Årsagen er, at Kystdirektoratet har signaleret, at man herfra ikke vil acceptere, at den lille kunstige ø bliver anlagt. Og eftersom hele Marina City-projektet skal godkendes af Kystdirektoratet for at kunne blive til noget, er "Kystens Perle" nu streget ud af planerne.

Kolding: Koldings borgere og turister kommer alligevel ikke til at kunne hoppe i bølgerne fra et fjordbad på en kunstig ø for enden af den kommende bydel, Marina City, som er under planlægning ved Marina Syd ved Skamlingvejen.

Det var her længst til højre på illustrationen, at den lille kunstige ø med fjordbad var tænkt anlagt. Illustration: Kolding Kommune

Uformelt

Projektleder Torben Gade fortæller, at Kolding Kommune er i løbende dialog med Kystdirektoratet, mens plangrundlaget for Marina City bliver til. Direktoratets endelige stillingtagen til Marina City-planerne kommer først, når lokalplan og kommuneplantillæg for den nye bydel er færdige og sendt i offentlig høring - men den uformelle dialog giver et praj om, hvad kommunen skal undgå for at slippe for et veto senere.

- Og ideen om Kystens Perle kan de ikke være med til. Så vi slår op i banen nu og siger, at der ikke er grund til at kæmpe mere for det, forklarer Torben Gade.

Han forklarer om baggrunden for direktoratets skepsis, at Kolding Kommune ikke har kunnet argumentere godt nok for at inddrage vandområdet til et vandkultursted, som kommunen har beskrevet det.

- Og Kystdirektoratet skal jo passe godt på vores kystområder. De skal være restriktive, påpeger Torben Gade.