Kystdirektoratet: Risikoen for ekstrem oversvømmelse er særlig stor i Kolding

Her er risikoen for ekstreme oversvømmelser størst i Danmark ifølge Kystdirektoratets beregninger:Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov. Nu foreslår Kysdirektoratet, at også Kolding, Esbjerg, Nyborg og Vordingborg kommer på listen. Desuden foreslås Køge Bugt-området udvidet væsentligt til også at omfatte hele Amager og København,ligesom Naksov-området foreslås udvidet.

Risikoen for oversvømmelse i Kolding kommer fra fjorden. Her er vandet gået i land ind over inderkajen i Kolding Havn ved stormfloden i 2017. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

For længst i gang

Det kommer ikke bag på Kolding Kommunes miljøchef Jakob Weber, at Kystdirektoratet vil have Kolding med på listen over kommuner, hvor risikoen for ekstreme oversvømmelser er størst.

- Det stemmer meget godt overens med vores egen opfattelse, og vi er for længst i gået gang med at finde ud af, hvad der skal til for at beskytte vores fælles værdier bedst, siger han og henviser til undersøgelser af grundlaget for at lave et stort sluseanlæg ved havnen og digeplanerne ved Grønninghoved.

- Vi har også planer for, hvem der gør hvad i oversvømmelsessituationer. Så vi er langt også i forhold til lovkravene om risikoanalyser og beredskabsplaner, oplyser Weber.