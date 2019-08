- Jeg kan ikke se, at der skulle være nogle hindringer for flere kvinder i produktion. Man har tidligere fokuseret meget på mænds fysiske styrke. Men det er vi ligesom ovre. Vi har mange tekniske hjælpemidler, som alle kan bruge. Både mænd og kvinder, siger Stine Egsgaard.

- Kvinder er ligeså dygtige som mænd. Det er en ting. Samtidig får vi bare en meget større gruppe at rekruttere ud fra, hvis kvinder også er med. Men hele byggeindustrien har været meget fokuseret på drenge og mænd, og du er bare nødt til erkende, at den tid er forbi. Vi skal have flere piger. Det gælder også i forhold til erhvervsuddannelser, siger administrerende direktør Stine Egsgaard, der sidste år kom med i Byggeriets Kvinderåd, der blandt andet skal forsøge at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen.

Kolding: Når ledelsen i betonfabrikken Spæncom sætter kursen, så sidder der mange kvinder rundt om bordet. Produktionsdirektøren, indkøbsdirektør og HR-direktøren er alle kvinder, og nu kaster den kvindelige topchef Stine Egsgaard sig i kampen for, at der også kommer flere kvinder i selve produktionen.

- Jeg synes faktisk, at det er en fordel, at der er flere mænd end kvinder. Hvis der er for mange kvinder, så bliver det en værre hønsegård, siger Bettina Rytter Aggesen, der har arbejdet på Spæncom siden 2014. Foto: Henrik Kruse

Bedre miks på arbejdspladsen

Topchefen for de godt 500 ansatte i Spæncom-koncernen erkender, at det bliver svært at få kvinder til at søge mod blandt andet Spæncom.

- Det er et langt sejt træk. Vi skal starte med at ændre holdningen helt fra grundskolen, siger Stine Egsgaard.

Lige nu udgør kvinderne i produktionen i hele Spæncom 1,4 procent? Hvad er ambitionen at nå op på?

- Vi vil bare længere op. Det ideelle vil være fifty-fifty, men det er ikke realistisk. Men jeg går ikke så meget op i tal. Det handler om, at vi over de næste par år ser en vækst i antallet af kvinder, siger Stine Egsgaard

Hvad kan det gøre for bundlinjen, at I får flere kvinder i produktionen?

- Får du et større grundlag til rekruttering, så får du bedre folk inden for døren. Og så ved du, at arbejdsmiljøet ændrer sig, når der er et bedre miks af kvinder og mænd. Det betyder også, at folk søger stedet, siger Stine Egsgaard.