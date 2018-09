Kolding: Onsdag kl. 15.26 blev en udenlandsk kvinde sigtet for butikstyveri i Kolding Storcenter. Hun havde stjålet tre par sko fra Deichmann til en samlet værdi af 927 kr. Kvinden har siddet i arresten natten til torsdag, da hun har svært ved at redegøre for sin identitet. Når politiet har fundet frem til, hvem hun er, så får hun en straksbøde og så vil hun komme i arresten endnu en gang for at vente på svar fra Udlændingestyrelsen om, hvorvidt hun skal udvises fra Danmark og i hvor lang tid. Det fremgår af politiets døgnrapport.