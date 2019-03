Kolding: En kvinde blev tirsdag sigtet for spirituskørsel. Kvinden kørte overfor rødt på Koldingbjerg ved Norde Ringvej og ramte en modkørende, der kørte overfor grønt. De to snakkede kort sammen, inden kvinden forlod ulykkesstedet.

Politiet kørte hjem til kvinden, der er bosat i Kolding. Her fik hun taget en test med alkometer, der viste, at hun var påvirket af alkohol.

Hun blev sigtet for spirituskørsel og for at være impliceret i et færdselsuheld.