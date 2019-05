KOLDING: En nabo var søndag eftermiddag klokken 14.20 opmærksom og hurtig, da vedkommende hørte, at der blev knust en rude på Lykkegårdsvej. Naboen ringede straks til politiet, som hurtigt rykkede ud og kunne anholde indbrudstyven kort efter. Tyven viste sig at være en 42-årig mand fra lokalområdet, og han blev kørt til arresten i Kolding. Mandag fremstilles han muligvis i et grundlovsforhør.