Kurven er vendt: Kolding er begyndt at vokse igen

Efter at have ramt bunden i 2017 med en befolkningstilvækst på sølle 230 personer, så stiger tallet nu igen. Sidste år landede tilvæksten på 427. Det er borgmesteren tilfreds med.

Kolding: Selvom antallet af nye borgere i Kolding Kommune stadig ligger og roder et pænt stykke under kommunens egen befolkningsprognose, så er den nedadgående kurve nu vendt i forhold til 2017, som var et absolut lavpunkt hvad angår vækst i Koldings befolkning.

I Kolding Kommune bor der nu 92.945 borgere.Væksten det seneste år er på 0,46 %. (Vækst siden januar 2017: 0,71 %) Befolkningstilvæksten i Kolding har udviklet sig således: 2015: +905, 2016: +587, 2017: +230, 2018: +427 I Vejle Kommune bor der nu 114.794 mennesker. Her er væksten det seneste år på 0,659 %. (Siden januar 2017: 1,55 %) Tilvækst: 2017: + 1011, 2018: +752 I Fredericia Kommune bor der nu 51.390 mennesker. Her er væksten det seneste år på 0,155 %. (Siden januar 2017: 1,04 %) Tilvækst: 2017: +449, 2018: +80 Kilde: Kommunernes egne tal

Svært år

Borgmester Jørn Pedersen (V) er vældig tilfreds med det seneste befolkningstal, som er fra 4. januar i år.

- Det overrasker mig positivt. Vi vidste, at 2018 ville blive et virkelig svært år, fordi vi ikke har boliger nok, og fordi vi heller ikke længere får nye borgere gennem familiesammenføringer og tilgang af flygtninge.

- Så i virkeligheden blev 2018 langt bedre, end vi turde håbe på, siger borgmesteren, som påpeger, at der i den rekorddårlige samlede befolkningstilvækst på 230 personer i 2017 var indregnet 350 flygtninge og familiesammenførte borgere i det sammensatte regnestykke.

Alligevel er Jørn Pedersen overbevist om, at tilvæksten vil stige igen og betydeligt meget mere de kommende år.

- Stigningen i 2018 var slet ikke stor nok i forhold til det potentiale, vi har, og med de mange hundrede boliger, vi har undervejs nu, ser det meget lysere ud i 2019, forudser han.

Men I kan vel tage fejl igen i forhold til forudsigelserne og risikerer, at der slet ikke er beboere nok til de mange boliger, der skal bygges?

- Nej, og her kan jeg igen kun henvise til det anerkendte analysefirma, der har sagt til os: Bare byg! Det er det, der giver betryggelsen i det, siger Jørn Pedersen.

Borgmesteren henviser til analysevirksomheden Exometric, der laver potentialevurderinger for ejendomsprojekter og byudvikling. Exometric har i en analyse for Kolding Kommune vurderet, at der de næste tre år er behov for 1800 nye boliger i Kolding.