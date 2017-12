Kurt fejrede sin første jul på plejecentret

- Det er den samme prædiken, jeg holder ved alle fire gudstjenester, for jeg regner ikke med, at der er gengangere fra gudstjeneste til gudstjeneste. Det er kun organisten og kirkesangeren, der må høre på min prædiken flere gange i løbet af dagen, siger sognepræsten.

- Jeg valgte at citere John Lennon i min juleprædiken, fordi jeg synes, at han fik sagt det meget godt med sit citat: "Livet er, det der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer", fortæller Niels Risbjerg Lai.

Jordrup: Man skal huske at være til stede, selv om der er travlhed og masser at gøre både før jul og i juledagene. Det var et af de budskaber, som sognepræst Niels Risbjerg Lai havde med i posen, da han i løbet af den 24. december holdt fire gudstjenester på stribe i sognet, hvor han har været præst siden december 2015.

- I det hele taget er den en intensitet på juleaftensdag, fordi der så mange følelser og forventninger i spil. Julegudstjenesten er jo også en gudstjeneste, hvor man i tankerne er tæt på dem, man før har holdt jul med og som ikke er her længere, og det fornemmer man meget stærkt her på Toftegården.

Præsten er glad for at holde ud-af-huset gudstjeneste for de ældre på Toftegården. I forhold til kirkerummet er det en anden stemning her, hvor han er helt tæt på dem, som lytter på.

Kurts første jul her

Selv om han havde tre gudstjenester mere at se til, tog sognepræsten sig tid til at få en glas portvin sammen med beboerne, da den sidste salme, "Dejlig er jorden", var sunget.

I fællesrummet skålede Jens Erik Nørgaard med sin onkel Kurt Ravn Petersen, der er blevet 86 år og nu holder julen på Toftegården for første gang.

- Han plejer at have en gård i Egholt, men i juni kom han hertil, og her vil gerne fejre julen, for han er ikke så god til større forsamlinger, hvor der bliver snakket fra flere sider, fortæller Jens Erik Nørgaard, der har taget turen fra Børkop for at holde den første del af juleaftensdag sammen med sin onkel.

86-årige Kurt taler knap så meget mere, men han smiler og bliver let rørt, så en tåre triller ned ad kinden. Så får han lige en hånd på skulderen af Jens Erik, som han tydeligvis holder af at være sammen med.

- Jeg kommer selv her fra egnen, så selv om vi bor i Børkop, så kender jeg de fleste af dem, som er her, siger Jens Erik.

Det samme gør Aage Jensen, der har en bolig lige ved siden af plejecentret. Sammen med sin hustru Inga havde han valgt at snuppe gudstjenesten her i stedet for henne i kirken.

- Det gjorde vi også sidste år. Vi kan godt lide at komme her, og så er der også lidt flere til at synge med, siger Aage, der også har lavet den håndlavede vejrhane, der står udenfor vinduet og har nok at se til på en lidt blæsende juleaftensdag.