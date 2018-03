Kurt Ravn giver koncert i Kolding

Skuespiller Kurt Ravn, kendt som Røde i Matador, kommer til Kolding og synger ved en støttekoncert til fordel for Folkekøkkenet.

Folkekøkkenet er en cafe og et værested for byens socialt udsatte.

- Det er ganske enkelt et scoop, at det er lykkedes os at få en aftale med Kurt Ravn om en julekoncert. Han er jo født og opvokset i Seest, og det er første gang, Kolding er stoppested på turneen med julekoncerter, som efterhånden er blevet en tradition for Kurt Ravn, siger Knud-Erik Madsen, formand for styregruppen i Folkekøkkenet, i en pressemeddelelse.

Citatet afslører, at der er rigtig god tid til koncerten. Den finder nemlig først sted torsdag 13. december.

Kurt Ravn har musikerne Carl Ulrik Munk-Andersen på klaver/orgel og Birgitte Lindum på obo med sig. Repertoiret ligger i høj grad inden for musicalgenren, og billetter kan købes via billetten.dk.

/exp