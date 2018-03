Kursen lagt for de næste fire år med Koldingbogen

- Vi kan mærke, at mange interesserer sig for lokalhistorie gennem fotos. Så vi overvejer, om vi også skal ændre på indholdet af bogen, så vi i højere grad end hidtil tilgodeser de mange fantastiske fotos, som vi har liggende i vores arkiv.

Temaerne skifter, og der skal også laves et helt nyt design for de kommende fire års bøger. Lene Wul overvejer også andre ændringer:

De seneste år har Koldingbogen skiftet kurs på et væsentligt punkt. I stedet for at indholde en buket af diverse indkomne manuskripter, så har bogen hvert år haft et fælles tema. Sådan fortsætter udgivelsen de kommende fire år, hvor de samlende temaer bliver Byudvikling (2018), Samlingssteder (2019), Grænser (2020) og (Kulturarvs)Samlinger (2021).

Kolding: Hvis man er blandt de cirka 1000 trofaste købere af Koldingbogen, er der godt nyt. Med et nyt udspil fra Kolding Stadsarkiv er der nemlig lagt planer for de næste fire års udgivelser af den lokalhistoriske bog.

Koldingbogen er udkommet hvert år siden 1970 (undtagen 1973). Den blev etableret i forbindelse med kommunalreformen i 1970. Fra 1974 og frem til i dag har Kulturudvalget været udgiver af årbogen, og siden 1975 er det stadsarkivet, som har stået for redaktionen af Koldingbogen. Gennem tiden har Koldingbogen ændret form flere gange, men grundkonceptet har været, at artikelbidrag er kommet fra både faghistorikere og en bred række af historieinteresserede borgere. Siden kommunalreformen i 2007 dækker Koldingbogen hele Kolding Kommune, selv om overvægten af artikler knytter an til postnummer 6000.

Aktuelle temaer

Med de kommende temaer på plads kan arbejdet med de kommende fire års udgaver af Koldingbogen i princippet begynde nu for dem, som har lyst til at bidrage. Alle temaer er valgt, så de knytter an til noget aktuelt i kommunen.

At skrive om byudvikling i 2018-udgaven hænger eksempelvis sammen med, at Koldinghus og Kolding gennem hele året har fejret 750 års jubilæum, og når temaet året efter drejer sig om samlingssteder, er det inspireret af, at Skamlingsbanken er i fuld gang med en fornyelsesplan, der gerne skulle kulminere med opførelsen af et helt nyt besøgscenter.

- Vi har valgt temaer, vi synes, der er aktuelle for de enkelte år. Men de er samtidig så brede, er der er god mulighed for skribenterne for at vælge et emne, som kan passe ind i sammenhængen, hvis man forstår at vinkle sin historie, siger Lene Wul.