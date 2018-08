Kurator håber, at der kommer liv i konkursramt gulvbutik

Gulvbutikken Garant Kolding på Lærkevej kan muligvis genopstå, lyder det fra kurator, der rydder op efter kollapset i Gulventreprise Danmark, der stod bag én detailbutik. Flere har vist interesse for at drive butikken videre.

Kolding: 100 mand mistede jobbet sidste torsdag, da Gulventreprise Danmark gik konkurs. Selskabet dækker blandt andet over cirka 50 mand i Burcharth Entreprise, der har base i Kolding, og butikken Garant Kolding, der beskæftigede en håndfuld.

Mens det er svært at sælge entreprise-forretningen, så er kurator mere optimistisk i forhold til at få liv i butikken igen.

- Det ser svært ud i forhold til entrepriseforretningen. Det er vanskeligt at sælge. I forhold til butiksdelen regner vi med at gå i dialog med interesserede købere. Det er nemmere at sælge en butik, der kan køre videre, siger kurator Jan Bruun Jørgensen, som skifteretten har indsat til at redde trådene ud efter konkursen. Konkursen ramte Gulventreprise Danmark og datterselskaberne Burcharth Entreprise, P. Rasmussen + Sønner A/S og Garant Kolding.

- Butikken har et lejemål. Der er et lager. Der er formentlig også nogle medarbejdere, der har været i butikken før, der kan fortsætte. Så det er bare at sætte nøglen i døren, og så kan man køre videre, siger Jan Bruun Jørgensen.