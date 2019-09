Kunsttyv idømt fængsel for at stjæle Kay Bojesen-abe til 100.000 kroner

Kolding: En 24-årig mand er tirsdag blevet idømt fire måneders fængsel for blandt andet at have begået indbrud på Trapholt tilbage i december sidste år.

Den 24-årige århusianer blev dømt for at have stjålet en 30 kilo tung Kay Bojesen-abe til en værdi af 100.000 kroner, lige som han også blev dømt for at have været i besiddelse af hælervarer.

Århusianeren skal blot afsone 40 dage af fængselsdommen, men til gengæld skal han også udføre 80 timers samfundstjeneste.

Læs mere her på hjemmesiden senere i dag.