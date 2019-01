Kunstneren bag stjålet kunstværk: Der er en stor sorg i mit hjerte

Marco Evaristti har udstillet flere gange på Trapholt i Kolding, blandt andet i forbindelse med sin 50 års fødselsdag. Dengang sagde museumsdirketør Karen Grøn: ? Man skal ikke gå ind og se den nye udstilling for at blive chokeret. Man skal komme for at forstå, hvilken dagsorden Marco Evaristti arbejder med. Han er en trickster, der stiller spørgsmålstegn ved ting, vi ofte har svært ved at forholde os til ? eksempelvis dødsstraf og fattige, der transplantere kropsdele for penge. Arkivfoto: Ludvig Dittmann