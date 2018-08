Kunstner udlover dusør: Jeg giver en flaske Gammel Dansk for havfruehovedet

Kolding: Erik Valter, der er kunstneren bag havfrueskulpturen i Slotssøen, håber meget stærkt på, at skulpturens hoved dukker op, inden der på fredag er Kulturnat i Kolding. Lige nu er hovedet forsvundet på havfruen, der har været voldsomt diskuteret på Facebook de seneste dage, siden skulpturen blev sat op ved søterrassen i den østlige ende af søen.

- Jeg giver frit lejde til den person, der har fjernet hovedet, plus en flaske Gammel Dansk for at få hovedet igen. Og hvis det er et barn, der kommer med hovedet, så finder jeg på noget andet, siger Erik Valter.

Havfruen er en midlertidig skulptur, der er sat op i anledning af Kulturnatten. En del af arrangementet er, at man kan komme og tegne havfruen med hjælp fra Erik Valter.

Havfruen i København, som har inspireret ham til værket, har også oplevet at miste sit hoved, der blev savet af med en nedstryger. Helt så besværligt har hærværket i Kolding ikke været at gennemføre, fortæller Erik Valter.

- Skulpturen er sat sammen som et samlesæt, så det har bare været at løfte hovedet af. Det var ikke så svært, men jeg havde virkelig ikke set det komme, siger Erik Valter.