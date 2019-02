For anden gang oplever Erik Valter at blive bestjålet, når han opstiller kunstværker i Koldings åbne byrum. Han erkender, at det er lige før, han mister lysten til at gøre det igen.

Kolding: Erik Valter er godt gal i skralden. Som kunstner kan han ellers godt lide at stille værker ud i byrummet, så folk får sig en oplevelse, når de tilfældigvis passerer forbi. Men når han nu for anden gang oplever, at hans værker bliver udsat for tyveri, så bliver Erik Valter altså både sur og opgivende på én gang. - Det er lige før, at man mister lysten til at stille kunst ud i gaden. Det er faktisk pisseirriterende for at sige det lige ud, siger Erik Valter, der har sit værksted i Bramdrupdam. For ham er det seneste tyveri sket fra et værk, han gennem få uger har haft stående ved Citroën-forhandleren på Vejlevej. Tre lamper, der hørte til værket, er blevet stjålet. Det opdagede Erik Valter, da han kom forleden for at pille værket ned. - Skulpturen var belyst både indefra og udefra af nogle lamper, som jeg havde fået importeret fra Kina. Jeg troede, jeg havde købt dem rimelig billigt, men det blev lige omvendt, for jeg var ikke opmærksom på, at der skulle betales både afgifter og fragt. Til gengæld var jeg rigtig glade for lamperne, som virkelig klædte værket fint, fortæller Erik Valter.

Øv på Facebook Da Erik Valter sidst oplevede hærværk på en skulptur - havfruen i Slotssøen - lød det blandt andet således i kommentaterne på Facebook:"Tænk at folk er så afstumpede at gøre sådan noget pjat. Bliv dog voksne... (Jan Skriver Petersen).



"Må deres røv klø og deres arme være for kort..... Mangel af respekt for andres ting! (Torben Bøgwad).



"Typisk Kolding. Alt skal ødelægges". (Birte Hansen).



"Selvfølgelig måtte det ske. Kolding er jo bonderøvenes højborg". (Johnny Rømer-Pedersen).



"Hverken sjovt eller ok med hærværk bare fordi det er noget, man ikke kan lide. Det er jo krukkerne om igen". (Gitte Stæhr Hansen).

Erik Valter blev så glad, da han fik havfruens hoved tilbage, at han gav det et spontant kys, da han skulle sætte det tilbage på selve skulpturen. Arkivfoto: John A. Petersen

Havfrue mistede hovedet Det tre meter høje værk var oprindelig hans bud, da Danmarks Radio for nogle år siden havde en konkurrence kørende om at lave kunst til det offentlige rum. Erik Valters projekt, som skulle favne og styrke Trekantområdet, løb ikke med hæderen, og siden har han haft det opmagasineret derhjemme. Lige ind til han fik ideen til at stille det udenfor, så det kunne lyse op for borgerne i januars mørke timer. - Man vil jo gerne bidrage til bymiljøet. Det er ikke noget, jeg får en pind for, men når man ligefrem bliver bestjålet i stedet for, så tager det modet fra én, siger Erik Valter. Det er ikke længe siden, han blev omtalt i alle landets medier i forbindelse med et kunsttyveri. Til den seneste kulturnat i Kolding havde han lavet en alternativ havfrueskulptur, der blev placeret i Slotssøen. Og ganske som originalen i København fik også Erik Valters skulptur savet sit hoved af. - Det var træls, fordi mange begyndte at tale om, at det havde jeg selv gjort for at få omtale, siger Erik Valter, der siden fik hovedet igen, da den anonyme gerningsmand fik dårlig samvittighed og fik det leveret tilbage til ejermanden.

Nyt værk på vej Alligevel er han spændt på, hvordan det skal gå næste gang. Erik Valter har budt ind med et projekt til Kolding Kommunes konkurrence, hvor deltagerne skal fortælle videre på en stribe udvalgte skulpturer, der allerede står rundt omkring i Kolding. Eriks bud er et værk, som skal stå i forbindelse med Berg-statuen på Banegårdspladsen. - Min kone spørger også, hvorfor jeg gider blive ved at lave skulpturer til det offentlige rum, når man hele tiden risikerer at blive udsat for tyverier. Men problemet er, at hvis jeg lader være, så er det jo hærværksfolk og tyve, som bestemmer, hvordan vi skal leve vores liv, siger Erik Valter.