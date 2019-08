Kunder i konkursramt butik får hjælp af producent af børneudstyr og konkurrent

Horsens-virksomheden Sleepbag.dk har besluttet, at kunder, der har købt et af virksomhedens produkter i den konkursramte Kære Børn i Kolding efter 1. maj, gratis kan få et tilsvarende produkt, hvis de møder frem med kvitteringen hos Sleepbag.dk i Horsens. Arkivfoto: Søren Gylling

Sleepbag.dk har besluttet at hjælpe en del af kunderne, der er kommet i klemme, efter Kære Børn i Kolding gik konkurs. Kunder, der har købt et Sleepbag.dk-produkt i den konkursramte butik efter 1. maj, får foræret et tilsvarende produkt. Konkurrenten BabySam i Kolding tilbyder hjælp til reklamationer og reparationer.

Kolding: Babyudstyrsproducenten Sleepbag.dk har besluttet, at kunder, som efter 1. maj 2019 har betalt for et Sleepbag-produkt i Kære Børn i Kolding, men endnu ikke fået det, kan tage kvitteringen med ind i Sleepbag Flagship Store i Horsens, hvor de uden beregning kan få et produkt svarende til det, de købte hos den konkursramte forhandler. De mange historier om kunder, der havde købt og betalt for produkter, men endnu ikke fået dem, ramte folkene bag Sleepbag.dk, skriver de i en pressemeddelelse. Virksomheden rækker derfor nu hånden frem mod de kunder, der op til konkursen har købt, men ikke fået et Sleepbag-produkt fra Kære Børn i Kolding. - Sådan en situation er altid trist og rammer utrolig hårdt. Her er det kunderne, der er kommet i klemme. Derfor vil vi gerne hjælpe dem, der har købt, men ikke nået at få deres Sleepbag-produkt fra Kære Børn i Kolding inden konkursen, udtaler Nina Frederiksen, der er ejer af Sleepbag.dk.

Hjælp til reparationer Konkursen i Kære Børn i Kolding er også blevet noteret hos konkurrenten BabySam i Kolding. Butikken skriver på sin Facebook-side, at de allerede har hjulpet en del kunder, der er kommet i klemme i konkursen. Butikken tilbyder nu at hjælpe i forhold til blandt andet reklamationer og reparationer af varer, som er købt i Kære Børn i Kolding. Butikken skriver videre, at de gerne hjælper med at bytte varer, der er købt i Kære Børn i Kolding, frem til udgangen september, og at de tager imod gavekort op til 500 kroner, der er udstedt af Kære Børn i Kolding. Butikken skriver videre, at: "Vi står klar til at hjælpe med at skaffe de varer, I mangler eller hjælper med at finde tilsvarende produkter til hurtig levering, så I er klar til den lille ny melder sin ankomst".