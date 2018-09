Kun tre unge har meldt sig til landbrugsforløb på Hansenberg: Udvalgsformand er overrasket

Kommunen skal ind og vurdere, om det kan betale sig, at de fortsat betaler for forløbene, hvis der ikke er flere end tre, der melder sig til, siger formanden for arbejdsmarkedsudvalget.

Kolding: Det var en noget overrasket Poul Erik Jensen (S), der kunne konstatere, at kun tre unge har meldt sig til det snart forestående landbrugsforløb på Hansenberg. Han havde forventet, at flere unge ville bide på krogen.

- Jeg havde fornemmelsen af, at man satsede på at få en halv snes i forløb. Det var det, jeg havde forestillet mig, dengang man lavede projektet. Jeg er ked af, at der ikke er flere, der har meldt sig, for vi har nogle gode kandidater, som sagtens kunne have fået succes i det her projekt, hvor man får lov til at smage på landbruget, inden man ryger ud i et rigtigt arbejde, siger Poul Erik Jensen, der er formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg.

Forløbet er blevet sat i søen af arbejdsmarkedsudvalget i samarbejde med Hansenberg og Kolding Herreds Landbrugsforening. Projektet blev til, fordi flere landmænd har svært ved at skaffe hænder, og forløbet på Hansenberg skulle være en måde at efterkomme manglen på arbejdskraft.

Forløbet er otte til ti uger langt, og der blev lagt op til, at 15 unge mennesker skulle have en grunduddannelse i landbrug, sådan at de kunne blive klædt på til kyndigt at være i stand til at hjælpe til ude på en af kommunens gårde.

- Vi må på den igen, for vi vil gerne udbrede den her slags projekter til andre arbejdsområder. Det her er ikke godt nok, siger Poul Erik Jensen.