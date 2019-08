Kun tre direktører i spidsen for hele Kolding Kommune

Kolding Kommunes direktion er lige nu skrumpet ind til tre personer. Kommunaldirektør Thomas Boe har ansvaret for både centralforvaltningen, senior- og sundhedsforvaltningen og socialforvaltningen.

Også det økonomisk meget tunge senior- og sundhedsområde er i øjeblikket uden egen, fast kaptajn ved roret, idet den konstituerede senior- og sundhedsdirektør, Annette Lund, er sygemeldt for en længere periode. Hun tiltrådte 1. april i forbindelse med en større ændring af den kommunale organisation, som medførte, at senior- og sundhedsområdet blev taget fra Lars Rasmussen og udskilt i en selvstændig forvaltning.

Kolding: Kolding Kommune står midt i en ledelseskrise, efter at kommunens socialdirektør gennem 22 år, 57-årige Lars Rasmussen, fratrådte sit job med øjeblikkelig virkning i tirsdags efter afsløring af regnskabsfusk for 19,3 millioner kroner i hans forvaltning.

Trekløver

Det betyder, at Kolding Kommunes direktion lige nu kun består af tre personer. Den ene er Michael Petterson, som indtil marts kun var arbejdsmarkedsdirektør, men derefter også fik ansvaret for børne- og uddannelsesforvaltningen, da direktøren her, Helle Thiele, blev afskediget efter overforbrug i hendes forvaltning.

Udover Petterson er det by- og udviklingsdirektør Merete Dissing Pedersen og kommunaldirektør Thomas Boe, som i øjeblikket også har ledelsen af socialforvaltningen og senior- og sundhedsforvaltningen.

Hvad skal der ske nu, Thomas Boe?

- Vi er i tænkeboks for at finde ud af, hvad vi har af muligheder, og så er vi tre i direktionen rykket tæt sammen og hjælper hinanden.

- Lige nu kigger vi både på, hvad vi gør på den ultrakorte bane og på den lange bane, og jeg vil tale med de berørte medarbejdere for at høre, hvad de tænker. Men jeg håber, vi har et forslag, vi kan drøfte med økonomiudvalget på tirsdag, siger kommunaldirektøren.