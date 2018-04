Kun syv kvinder på topposter i de store selskaber i Kolding

Mændene sidder tungt på direktørposten, når man kigger ud over Koldings erhvervsliv. Kun i 7 af de 100 største virksomheder i Kolding, målt i antal ansatte, sidder der en kvinde for bordenden.

Hun er blevet så vant til, at det stort set kun er mænd på direktørposten, at det sjældent er noget, hun tænker over.

Kigger man på de virksomheder i Kolding, der har over ti ansatte, så sidder den en kvinde på toppen i 32 virksomheder ud af 369 virksomheder. Ikke ligefrem imponerende tal eller noget at prale af, lyder det fra Tove Gæmelke, der til dagligt har sin gang blandt bunker af jakkesæt.

- Jeg er ret overbevist om, at stort set alle virksomheder vil have glæde af diversitet. Det gælder også i forhold til køn. Det er ikke sådan, at alting bliver bedre, fordi der er kvinde i front. Men kvinder kan noget andet end mænd, siger Tove Gæmelke.

- Når jeg sådan lige tænker efter, så kan jeg godt se, at der er langt imellem kvindelige direktører, siger Tove Gæmelke, der er direktør for erhvervsudvikling i Business Kolding.

Vil jeg gå efter det

- Vi har stadigvæk en situation, hvor det er kvinder, der har hovedansvaret for familien. Og selvom du stadigvæk kan købe dig til en masse praktisk hjælp, så er det fortsat kvinden, der står med ansvaret. Jeg tror, at det spiller en stor rolle. Det får nogle kvinder til at trække sig lidt. Og kombinerer du det med, at kravene til en toppost er voldsomme i dag, så bakker kvinderne væk. Du skal stort set være tilgængelig 24 timer i døgnet, siger Tove Gæmelke, der blandt andet kan se mønstret på hendes egen arbejdsplads

- Det er kvinderne, der har ansvaret for familien. Ingen tvivl om det. Det er selvfølgelig blevet meget bedre. Der er mange mænd, der tager et stort slæb og tager del i arbejdet. Men vi er et stykke fra, at opgaven er delt. Men hvis det skal ændres, så er der også mange kvinder, der skal gøre op med sig selv, om de vil gå efter direktørposten. Og så skal mændene på banen på hjemmebanen, siger Tove Gæmelke.