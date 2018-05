Kun 21 elever tilbage: Politikerne vil lukke landsbyskole i Kolding og spare millioner

Skoleafdelingen i Sdr. Stenderup lukker formentlig til sommer. Stort flertal af politikerne er enige om at lukke landsbyens skoletilbud. Det er for dyrt at holde liv i, og der er for få elever, er nogle af argumenterne.

V, DF, SF, S og EL er for en lukning. Det er ikke lykkedes at få de radikales holdning til sagen.

På et møde på onsdag skal udvalget diskutere en længe planlagt evaluering af Børneuniverset, som den kombinerede skoleafdeling og børnehave i Sdr. Stenderup hedder, og der er bred politisk opbakning til embedsmændenes forslag om at lukke skoledelen. Landsbyens børnehave får til gengæld lov til at fortsætte, hvis det står til politikerne.

Der er ingen slinger i valsen blandt et stort flertal af politikerne i børne- og uddannelsesudvalget, som melder ud, at de er klar til at lukke skoletilbuddet i Sdr. Stenderup til sommer. Skolen, der er en afdeling under Sdr. Bjert Centralskole, går fra 0.-3. klasse og huser lige nu kun 21 elever.

Der går lige nu 21 børn i skoletilbuddet Børneuniverset i Sdr. Stenderup. Næste skoleår kommer der efter planen til at gå 23 elever ved skolestart. Antallet af elever siden tilbuddets start i august 2015 har svinget mellem 21 og 31. Ifølge forvaltningens prognose vil antallet af elever i de kommende år svinge mellem 24 og 29 elever. Kommunen kan spare 3,941 mio. kr. om året fra 2019 ved at nedlægge skoletilbuddet. I undervisningstiden arbejder man i skoleafdelingen på tværs af klasser, da der kun går få elever i hver klasse. Det er planen, at beboerne i Sdr. Stenderup efter en lukning skal inddrages i, hvad man skal bruge de tomme skolebygninger til i fremtiden.

Han mener, at det i en tid med besparelser på skoleområdet hængende over hovedet vil være svært at forsvare at bevare skolen i Sdr. Stenderup, når kommunens udgift per elev dér er langt højere end på andre skoler, og når der samtidig er plads til dem på Sdr. Bjert Centralskole.

- Det sker ud fra tre parametre, nemlig antallet af indskrevne børn, prognoserne for fremtiden og økonomien. Der er ikke meget, der tyder på, at det ændrer sig meget, siger Jakob Ville, der sidder i børne- og uddannelsesudvalget for Venstre.

Ideen om at nedlægge den daværende Sdr. Stenderup Centralskole og lægge den ind under skolen i Sdr. Bjert og samtidig nedlægge de ældste klasser på skolen kom fra borgmester Jørn Pedersen (V) og Knud Erik Langhoff (K) i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015.

Ved at lukke skoledelen af Børneuniverset kan kommunen fra 2019 spare 3,9 millioner kroner om året. Penge som forvaltningen anbefaler, at man bruger til at imødegå de "kommende budgetudfordringer fra 2019 og frem".

Forældre fravælger skolen

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), lægger vægt på, at en del forældre i den gamle Sdr. Stenderup Centralskoles distrikt slet ikke sender deres børn på den lokale skole men hellere til Sdr. Bjert.

- I forhold til den skitserede økonomi og til, at vi har et godt skoletilbud i Sdr. Bjert, støtter jeg en lukning. En del forældre har fravalgt skolen, og vi var ret tydelige, da vi gav dem et år mere til at vise, at de bakkede op om deres skole. Jeg er ikke glad for at skulle lukke den, men jeg kan ikke sagligt eller fagligt forsvare at fortsætte, siger Kristina Jørgensen.

Skolebestyrelsesformand for Sdr. Bjert Centralskole, der altså også dækker skolen i Sdr. Stenderup, Morten W. Frederiksen, kalder en beslutning om at lukke skolen for "helt bestemt en dårlig idé", og han mener, at politikerne burde vente med at tage stilling til skolens fremtid, indtil de planlagte udstykninger i Sdr. Stenderup er realiseret.

- Tilslutningen blandt de børn, der bor i Sdr. Stenderup, er god, og de kommende udstykninger vil også ligge tæt på skolen. Derfor mener jeg, at man undervurderer prognoserne for hvor mange børn, der kan komme til at gå på skolen fremover, siger Morten W. Frederiksen og peger på, at de børn fra den tidligere skoles distrikt, som ikke går i skole i Sdr. Stenderup, hovedsageligt bor ved Agtrup, der hørte under Sdr. Stenderup Centralskole, men fysisk ligger tættere på skolen i Sdr. Bjert.