Kulturudvalgsformand er med på flytte festspillet - men ikke til slottet

Jesper Elkjær (R), der er formand for kulturudvalget, kan godt se ideen bag at flytte festspillet, sådan som borgmesteren har foreslået. Men Jesper Elkjær ønsker ikke festspillet på slottet, han vil hellere havde, at det flytter til Nicolai-gården.

Kolding: Efter en vellykket premiere på festspillet var borgmester Jørn Pedersen hurtigt ude med en idé: Hvad med at flytte festspillet permanent til Koldinghus, hvor det vil være både bynært, og hvor rammerne er utroligt stemningsfulde. Den idé kan kulturudvalgsformand Jesper Elkjær godt følge. Et langt stykke hen ad vejen. - Det er rigtig set af borgmesteren, at det vil være en stor gevinst for både festspillet og for Kolding, hvis vi rykker festspillet tættere på bymidten, hvor det vil være med til at skabe liv hen over sommeren, siger han. Men placeringen på Koldinghus er ikke den rette, mener Jesper Elkjær, der sidder som repræsentant for Kolding Kommune i bestyrelsen for Museet på Koldinghus. - Jeg synes ikke, det glæder slottet, at slotsgården over en længere periode skal huse både teaterprøver og byggeplads, mens man opfører scenen. Og scenen står også og fylder i gården i spilleperioden. Det kan godt gå i år, hvor festspillet er et jubilæumsstykke i anledning af Koldinghus' 750 års jubilæum, men jeg kan ikke anbefale slottet som en permanent løsning på at bringe festspillet tættere på byen.

Flytning eller ej? I årevis spillede festspillet i slotsgården på Koldinghus, inden det rykkede til den store plæne i Geografisk Have. De seneste mange år har festspillet holdt til på amfiscenen, der ligger bag Geografisk Have.I år spiller festspillet atter på Koldinghus i anledning af jubilæumsforestillingen "Koldinghus Live". Herefter er det planen at rykke tilbage til amfiscenen.



Borgmester Jørn Pedersen foreslår, at festspillet rykker permanent på Koldinghus. Både slottet og Dronning Dorothea Teatret er villige til at diskuttere muligheden.



Nu foreslår kulturudvalgsformand Jesper Elkjær i stedet en flytning til Nicolai-gården.

Mere liv i Nicolai Jesper Elkjær har derimod en anden løsning, som han synes, er endnu mere oplagt. - For mig at se ligger gården i Nicolai-komplekset lige til højrebenet. Det vil være den helt rigtige placering til et festspil, siger kulturudvalgsformanden. - I Nicolai vil det blot være spændende, at man kan følge med i, at scenen bliver opbygget, og man kan opleve, at der bliver øvet på festspillet. Desuden er der masser af faciliteter, som teatret kan gøre brug af undervejs. De kan for eksempel nemt komme indenfor, hvis det regner. Teatret har jo i forvejen øvelokaler i en af bygningerne i Nicolai, siger han og føjer til, at i Nicolai-gården ligger i forvejen en lille scene, som man også kan benytte, når festspillet er inde i sin prøveperiode. Jesper Elkjær understreger, at der er en vedtaget politisk ambition om at skabe mere liv i kulturkomplekset Nicolai, og en flytning af festspillet kunne være en af de oplagte løsningerne på den opgave. - Det hele afhænger selvfølgelig af, om Dronning Dorothea Teatret synes, det vil være en god idé. Men for publikum vil det i hvert fald være en fordel med en bynær placering, hvor de kan benytte cafeer og restauranter i forbindelse med et besøg i festspillet. Jeg tror, det vil påvirke billetsalget positivt, hvis man rykker tættere på bymidten, hvor der også er mange parkeringsmuligheder.