Kulturnat slutter med et kæmpe drama

Koldinghus bliver et samlingspunkt på kulturnatten. Her kan man opleve skønhed og drama, når slottets historie males med lys og symfonisk musik på de gamle mure. Programmet for kulturnatten er klar nu.

- Der vil stadig være gang i den rundt omkring hos restauratørerne i midtbyen, men vi er nødt til at lukke ned for de store scener, så det ikke spolerer oplevelsen på Koldinghus. Normalt lukker den kommunale del af kulturnatten også klokken 22, siger projektleder Mette Fersløv Schultz fra Kolding Kommune.

Det betyder, at der kort forinden bliver lukket ned for nogle af de musikscener, der buldrer og brager løs under kulturnatten. Det gælder eksempelvis scenen på Akseltorv og gadefesten i Jernbanegade.

Heri kan man konstatere, at årets udgave af kulturnatten rummer flere interessante nyskabelser, som føjer sig til det mere velkendte. Den største satsning bliver, når Kolding i fællesskab fejrer slottets 750 års jubilæum. Det sker klokken 22.30 på slotsbanken, hvor Sønderjyllands Symfoniorkester og Det Kongelige Teaters Opera sørger for musikken, når slottets dramatiske historie gennem 750 år fortælles med lys og farver på Koldinghus' mure. Publikum står på slotsbanken og kan følge med i det hele.

Der er afsat 200.000 kommunale kroner til kulturnatten, og de går i stor stil til el, wc, oprydning og pr-materiale. Hertil kommer så 60-70.000 fra Trekantens Festuge, der begynder samtidig med kulturnatten. Der er også enkelte private sponsorer som Cityforeningen og Efterskoleforeningen. Nogle af de lokale efterskoler er involveret i nyskabelsen ved Skt. Nicolai Kirke, hvor der i år kommer et stort område for e-sport.

Gadefesten i Jernbanegade er en af de andre store satsninger. Festen havde debut i fjor med stor succes, og nu kommer den igen. I år er der flere lokale aktører involveret med mad og drikke - blandt andre Tobbers - og ambitionen er stadig at skabe en fest, der får folk til at danse på asfalten.

Start på festugen

Kulturnatten smelter flere steder sammen med Trekantens Festuge, som blandt andet har valgt at satse på gadeteater i de forskellige byer. I Kolding betyder det, at man på kulturnatten kan møde det internationale gadeteater Saurus rundt omkring i bymidten - truppen har fem meter høje dinosaurere med til Kolding.

Og der er også gadeteater for alle pengene, når kulturnatten begynder tidligere for sfo-eleverne. Det sker i Nicolai-gården, hvor der er løjer fra klokken 13 til 15.

Også Jazz i Trekanten, der fortsætter ind i festugen, har premiere på kulturnatten, og på biblioteket fyldes en del af rummet med tusindvis af balloner som en del af Martin Greeds unikke udstilling "Half the air in a given place". Andre varianter af udstillingen kan opleves i Vejle og Fredericia.

- Kulturnatten er smeltet sammen med festugen, og for os er festugen en mulighed for, at vi kan løfte nogle aktiviteter op på et højere niveau, fordi der er et budget fra festugen, som vi kan prioritere i forhold til kulturnatten, siger Mette Ferløv Schulz.