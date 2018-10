Kulturformand: Vandtårnet skal reddes

Vandtårnet på Sjællandsvej er sat til salg, og en mulighed er, at køberen river det ned og bygger en håndfuld boliger på stedet. Det må ikke ske, mener kulturudvalgsformand Jesper Elkjær. Han vil have, at kommunen sikrer den ikoniske bygning med en bevarende lokalplan.

Kolding: - Det må ikke ske. Det er et ikonisk værk, der har stået i Kolding siden 1967. Det må ikke rives ned. Er du tosset mand. Sådan siger formanden for byrådets kulturudvalg, Jesper Elkjær (R), om udsigten til, at det meget markante, hvide vandtårn på Sjællandsvej måske står overfor at blive revet ned. Situationen er opstået, fordi ejeren, TreFor Vand, vil sælge den tragtformede bygning, der ikke har været brugt som vandtårn siden 2009. Prisen er omkring to millioner kroner, og et sandsynligt scenarie er, at køberen pærer vandtårnet ned og bygger fire-fem boliger på grunden, som ligger i et typisk parcelhuskvarter.

Vandtårnet Indtil 2009 blev tårnet brugt som vandtårn, men siden har der ikke været vand i den store beholder i toppen.Trefor Vand vil hellere pumpe vandet direkte ud i vandhanen.



Trefor Vand har i flere omgange vurderet, om tårnet kunne bruges til andre formål, men nu forsøger man at sælge tårnet.



Tårnet ses tydeligt fra Skamlingvejen og Østerbrogade.

Foto: Foto: Søren Gylling En spindeltrappe fører op til toppen af vandtårnet, mem der er plads til at etablere en elevator i rummet, siger ejendomsmægler Peter Bauer Mols. Foto: Søren Gylling

Udvikling Men det kommer ikke til at ske, hvis det står til kulturformanden. - Lige nu, mens jeg taler med dig, kører jeg op ad Østerbrogade, og vandtårnet står lysende klart i bakspejlet. Jeg vil foreslå, at kommunen køber det, og så skal vi have sat gang i en proces, som skal munde ud i, hvad vi kan bruge det til, siger Jesper Elkjær. Hvad forestiller du dig, at det kan bruges til? - En attraktion på en eller anden måde. Det kan være en del af Koldings fortælling. Der er 187 trin op til toppen af vandtårnet. Det siger noget om, hvor højt det er. Til sammenligning er der 164 trin op i Kæmpetårnet på Koldinghus. Hvordan kan du mene, at Kolding Kommune skal købe vandtårnet, når byrådet lige har vedtaget et budget, som betyder massive besparelser? - Man kan ikke stoppe al udvikling, fordi vi skal spare. Og vi har jo fået skabt et økonomisk råderum til udvikling. Det mener jeg, vi skal gøre brug af her, siger Jesper Elkjær.

Foto: Foto: Søren Gylling Det cirkelrunde rum på toppen af vandtårnet er lige knap 300 kvadratmeter stort. Foto: Søren Gylling

Ny lokalplan Sideløbende med sit forslag om at kommunen køber vandtårnet vil Jesper Elkjær sætte en sag på dagsorden i plan-, bolig- og miljøudvalget med henblik på at få lavet en bevarende lokalplan for vandtårnet. Sådan en lokalplan lukker muligheden for, at en eventuel privat køber kan rive vandtårnet ned. - Det giver os også den fornødne tid til, at borgerne kan komme med gode ideer til, hvordan vandtårnet kan bruges gerne med et kulturelt islæt, siger kulturformanden.

Foto: Foto: Søren Gylling Vandtårnet på Sjællandsvej er sat til salg.Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Vandtårnet på Sjællandsvej er sat til salg.Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Vandtårnet på Sjællandsvej er sat til salg.Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Vandtårnet på Sjællandsvej er sat til salg.Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Vandtårnet på Sjællandsvej er sat til salg.Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Vandtårnet på Sjællandsvej er sat til salg.Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Vandtårnet på Sjællandsvej er sat til salg.Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Vandtårnet på Sjællandsvej er sat til salg.Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Vandtårnet på Sjællandsvej er sat til salg.Foto: Søren Gylling