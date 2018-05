Kulturfolk forærer Christiansfeld en koncert

Christiansfeld: Omkring 60 fagfolk fra Norden og Danmark tilbringer fredag 4. og lørdag 5. maj i Christiansfeld for at diskutere, hvordan livssyn og værdier kan komme til udtryk til arkitektur og byplan.

Konferencen er arrangeret af den danske afdeling af International Council on Monuments and Sites - en verdensomspændende organisation, som også fungerer som UNESCOs ekspertorgan i spørgsmål inden for bevaring af kulturmiljøer.

Deltagerne skal naturligvis se nærmere på Christiansfeld, men skal også på udflugt til Ribe, Vadehavscentret og Vesterende Ballum.

Da Herrnhuterne etablerede sig i Christiansfeld i midten af 1700-tallet, bragte de en meget aktiv musikkultur med sig. Som en gave til Christiansfeld by har ICOMOS konferencen derfor arrangeret en lille koncert for byens borgere i Brødremenighedens Kirke af herrnhuternes musik i aften kl. 19.30, hvor en kvartet af musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester spiller. Der er gratis adgang for alle interesserede.