Der spares 200.000 kroner på Legeparken, hvor man efter planen skulle have udskiftet et slidt legetårn. Sådan er der fundet besparelser i mange hjørner af kulturbudgettet for resten af 2019. Artkivfoto: Ludvig Dittmann

Koldings budget for 2019 skal rettes op, og nu er kulturområdet også klar med en række besparelser, som skal hjælpe operationen med at lykkes. Dog afviser man at spare årets Koldingbog bort.

Kolding: I Legeparken bliver det et meget konkret syn, at kommunen er inde i en sparerunde. Kulturudvalget har netop taget stilling til, hvordan det økonomisk set lille udvalg kan hjælpe med at nå den kommunale besparelse, og det går blandt andet ud over de planlagte 200.000 kroner til udskiftning af et nedslidt legetårn i parken. - De penge sparer vi væk, så resultatet bliver, at det nedslidte legetårn helt fjernes. Vi synes dog, at det opvejes af, at det ikke er længe siden, at Legeparken fik en ny legeborg, siger Jesper Elkjær (R), der er formand for kulturudvalget. Men legetårnet skildrer på glimrende vis, at det er indenfor alle områder - store og små - at man har været inde og kigge på, hvor og hvad der kunne spares. Økonomiudvalget besluttede den 13. august at pålægge de stående udvalg, at man skulle gennemgå det korrigerede budget for i år for serviceudgifter, anlæg og øvrige udgifter med henblik på at reducere budgettet for 2019. - Jeg vil faktisk rose alle vores ledere på kulturområdet, for de har virkelig vist ansvarlighed og kommet med deres bud på, hvordan kulturen også kan være med til at nå den samlede besparelse, som vi står overfor i Kolding Kommune, siger Jesper Elkjær. Udvalget har blandt andet fjernet 200.000 kroner af den pulje på 300.000 kroner, som var afsat for resten af året til at støtte diverse kultur-initiativer.

Besparelser På kulturudvalgets budget for 2019 er der fundet besparelser for 770.000 kroner. Udvalget har et samlet budget på små 100 millioner kroner om året.



Man har også fundet udgifter for 1,5 millioner kroner, som bliver udsat. Forvaltningen anbefaler, at det er udsættelser, som finder vej til næste års budget.



Også støtte til Kino i Vamdrup og masterplanen for Geografisk Have er udskudt. Der var afsat 900.000 til begge dele.



I Legeparken opgiver man at erstatte et legetårn til en værdi af 200.000 kroner.

8000 kroner udskydes En af de foreslåede besparelser har udvalget dog fejet af bordet. Det drejer sig om de 40.000 kroner, man kunne spare på at aflyse udgivelsen af årets Koldingbog. - Det havde været eksemplet på, at vi virkelig er blevet fattige, hvis vi var nødt til at bryde en lang tradition for blot at spare 40.000 kroner på et budget så stort som Kolding Kommunes, siger Jesper Elkjær. Man har også valgt at fastholde tilskuddet på 40.000 kroner, som biblioteket modtager til deltagelse i Kolding Light Festival. Omvendt har biblioteket bidraget aktivt på anden vis for at nå besparelsen. Ikke mindst har biblioteket indvilget i at opgive vikardækning for resten af året, hvilket giver en besparelse 300.000 kroner. Noget er sparet helt væk for at nå målet, andet er blot udsat med håb om at finde vej til budgettet for 2020 i stedet. Den mindste besparelse indenfor kulturpolitikken er på 8000 kroner. Den finder Christiansfeld Centret ved at udskyde at producere nyt merchandise til salg i butikken. Centret håber så at opnå tilskuddet i 2020 i lighed med de mange andre punkter, som er blevet udskudt fra 2019-budgettet.