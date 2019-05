Kulsorte skyer over Koldings økonomi: Kæmpe overforbrug på socialområdet

Overforbruget til Koldings syge og udsatte borgere fortsætter. Hvis forbruget fortsætter på samme niveau som nu resten af året, står politikerne med et underskud på 60-100 millioner kroner. Det gør det ikke, siger socialdirektøren. Kommunens økonomieksperter tvivler på, at han har ret.

Usandsynligt

Det er netop de månedlige indberetninger fra kommunens forvaltninger, som har fået kommunaldirektør Thomas Boes centralforvaltning til at hejse det røde flag.

Indberetningerne afslører, at der bruges flere driftskroner på alle kommunens serviceområder, når man regner det ud i forbrugsprocenter af det samlede budget i årets fire første måneder.

Men på socialområdet er det løbet helt løbsk:

Frem til og med april måned er forbruget her 3,6 procent større end på samme tidspunkt sidste år - og på socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelområdet er forbrugsprocenten hele 5,7 procent større end på samme tidspunkt i 2018.

Godt nok har socialforvaltningen med direktør Lars Rasmussen i spidsen også meldt ind, at han forventer et fald i det månedlige forbrug i hans forvaltning i resten af året. Mens hans folk i de første fire måneder af i år har brugt 65,4 millioner kroner om måneden, så vurderer direktøren, at de har brug for 47,3 millioner kroner pr. måned i årets sidste otte måneder.

Men det tror de ikke på i centralforvaltningen: "Centralforvaltningen vurderer ikke ovennævnte regnskabsskøn sandsynligt trods iværksættelse af flere konkrete tiltag til reduktion af udgifterne", lyder det i bemærkningerne til sagen.

En tilsvarende tvivl møder indberetningerne fra uddannelses- og børneforvaltningen og den nye seniorforvaltning ikke. Herfra meldes om forbrugsprocenter, som er 0,7 procent større end på nuværende tidspunkt sidste år.

JydskeVestkysten har spurgt socialdirektør Lars Rasmussen hvad der er baggrunden for hans tro på, at forbruget i hans forvaltning vil flade så meget ud resten af året, at der faktisk vil være brugt færre penge på socialområdet i år end sidste år, når 2019 er omme.

Det ønsker han ikke at kommentere på nuværende tidpunkt.

- Vi har møder i socialudvalget og i social-, handicap- og hjælpemiddeludvalget onsdag, hvor den politiske debat finder sted, og jeg har ikke lyst til at udtale mig inden, siger han.

Lars Rasmussen har tidligere forklaret, at dyre enkeltsager belaster socialforvaltningens økonomi, og at nye tiltag blandt andet i form af en ændret metodik og tilgang til borgerne under overskriften Selvværd og Sammenhæng vil spare penge.