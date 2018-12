Til daglig svinger han selv grydeskeen i køkkenet på Tyrstrup Kro, men til nytår er Torben Schulz gæst. Her er hans bud på, hvad han bestiller til nytårsaften, når han går ud.

Christiansfeld: Champagne hører sig til fra start til slut. Det er jo kun nytår en gang om året. - Det bliver ikke meget bedre, og jeg skal ikke køre bil bagefter, lyder det fra Torben Schulz, der har holdt fri henover jul og nytår og åbner kroen op den 4. januar. Så for en gangs skyld skal han bestemme, hvad der skal stå på bordet. - Jeg tror, at jeg vil starte med hummer. Det er selvfølgelig lidt luksus. Men det passer meget godt til champagne. Der skal champagne på bordet hele aftenen, hvis du spørger mig. Og sådan en hummer ligger godt i maven. Den er nem at fordøje, og på årets sidste dag må du godt forkæle dig selv, siger Torben Schulz, der tager en puster efter et hektisk men "fantastisk" 2018. - Hummeren skal på grillen, og så skal du have en kold sauce til. Det er synd at gøre for meget ved en hummer. Den smager bare godt i sig selv, siger Torben Schulz.

- På årets sidste dag må det godt være lidt festligt, så det bliver champagne til dessert. Efter min mening skal det være rigtig champagne til nytår. Det dur ikke med cava. Ikke til nytår. Torben Schulz, der står bag Tyrstrup Kro

Champagne til dessert Hovedretten skal også findes under havets overflade. Og igen er det lidt luksus, der skal på tallerkenen. - Jeg skal have en hel søtunge, der er vendt i mel og stegt i smør. Søtunge koster jo en krig i Danmark. Det er jo dyrere end meget kød, og du skal have en søtunge per mand, så det er en dyr ret. Også så skal der serveres lidt små kartofler til. Det er meget lækkert. Får du et stort stykke kød, så er du helt færdig bagefter. Det her ligger let, siger Torben Schulz. Desserten er derimod ganske simpel. Her foretrækker kromanden champagne. - På årets sidste dag må det godt være lidt festligt, så det bliver champagne til dessert. Efter min mening skal det være rigtig champagne til nytår. Det dur ikke med cava. Ikke til nytår, siger Torben Schulz, der ser frem til 2019.

Flere unge i restauranten - 2018 har været et fantastisk godt år, og når jeg kigger på alle bestillingerne til 2019, så ser 2019 også ud til at blive et virkelig godt år. Vi har mange selskaber blandt andet bryllupper og sølvbryllupper. Men der er også stor søgning til vores a la carte-restaurant og vores værelser, siger Torben Schulz, der har drevet Tyrstrup Kro i 32 år. - Danskerne er blevet meget bedre til at gå ud og spise. Den unge generation er gode gæster. Det er ikke kun pensionister i restauranten. De unge vil godt betale for at få noget ordentligt at spise, siger Torben Schulz.