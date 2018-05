Kritik af politikere efter skolelukning: De er utroværdige

Formanden for skolebestyrelsen på Sdr. Bjert Centralskole langer ud efter de politikere, der har besluttet at lukke skoletilbuddet i Sdr. Stenderup. Utroværdigt og urimeligt lyder en del af kritikken.

At politikerne i et svar til skolebestyrelsens høringssvar giver udtryk for, at de ikke vil afvikle Sdr. Stenderup men tværtimod udvikle området, giver Morten W. Frederiksen ikke meget for.

Kolding: Politikerne overvurderer besparelsen og undervurderer antallet af elever i de kommende år, og de er dybt utroværdige, når de på et vælgermøde før kommunalvalget i efteråret lovede lokalområdet, at en evaluering af skoletilbuddet i Sdr. Stenderup skulle vente yderligere en rum tid.

Lover et og gør noget andet

Han retter kritik af, at politikere fra alle partier undtagen Enhedslisten på et vælgermøde i efteråret sagde, at de mente, at skoletilbuddet i Sdr. Stenderup skulle have en længere levetid, før man evaluerede det. Evalueringen i foråret 2018 har ellers været planlagt længe, men politikerne gav altså udtryk for, at man skulle udsætte den.

- Det er utroværdigt, at de lover noget før valget og gør det stik modsatte bagefter, siger Morten W. Frederiksen, der også retter kritik af embedsmændenes udregninger af prognoserne for fremtidens elevtal, ligesom han mener, at de undervurderer, hvor meget det koster at drive børnehaven videre, da sfo'ens personale i dag er med til at dække børnehavens åbningstid.

Også meldingen fra nogle politikere om, at forældrene i området selv har været med til at lukke skolen ved, at nogle har fravalgt den til deres børn, møder kritik hos skolebestyrelsesformanden.

- Det er dybt urimeligt at skylde skylden på forældrene. Politikerne bør tage ansvar og sige, at de nu har en anden politisk holdning, end da de stod på vælgermødet, siger Morten W. Frederiksen.