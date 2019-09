Kritik af kirke: Sendte konfirmander til Israel i skoletiden

Men sidste skoleår - i februar - blev weekendturen erstattet af en flere dage lang rejse til Israel for 11 af de i alt 14 unge, der senere på foråret skulle konfirmeres i kirken. Også de i alt 21 unge, der for nylig begyndte til dette skoleårs konfirmationsforberedelse, kan se frem til at komme en tur til Israel som en del af konfirmationsundervisningen i det kommende år.

Kristkirkens folk har dog lyttet til kritikken fra Sdr. Vang Skole, og op til dette skoleår henvendte kirken sig derfor til skolen for at høre, om der er nogle skoledage i dette skoleår, hvor det passer skolen, at de kommende konfirmander rejser afsted til Israel. Beskeden var dog, at der ikke er nogen skoledage, der egner sig til planlagt fravær.

Dyrere tur

Sognepræst i Kristkirken, Jan Holm Mortensen, forklarer, at man nu vil forsøge at placere den kommende konfirmandrejse sådan, at den enten slet ikke ligger på nogen skoledage, eller sådan at højst en enkelt skoledag bliver taget i brug som rejsedag.

- Vi vil prøve at undgå skoledage. Det kommer til at handle om logistik og økonomi, siger Jan Holm Mortensen, der erkender, at det formentlig vil være dyrere at sende konfirmanderne til Israel i en skoleferie end på hverdage.

Han oplyser, at han er opmærksom på de nye fraværsregler for folkeskolen, som betyder, at forældre til elever, der i løbet af et kvartal har mere end 15 procent ulovligt fravær, kan trækkes i børnepenge. Denne regel har han informeret forældre til dette års konfirmander om, forklarer han.