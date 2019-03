Kritik af dyr konsulenthjælp til kommunale chefer: Det burde direktøren have klaret selv

Flere politikere i børne- og uddannelsesudvalget undrer sig over, at et teamudviklingsforløb for seks chefer behøvede at koste 265.000 kroner. Enhedslistens medlem mener, at direktøren selv burde have stået for arbejdet i stedet for at købe ekstern hjælp.

Kolding: 265.000 kroner for et teamudviklingsforløb for seks chefer lyder som et beløb "i den gode ende".

Det mener flere medlemmer af børne- og uddannelsesudvalget om prisen i forbindelse med, at kommunens børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele sidste år - som omtalt i JydskeVestkysten søndag - købte et københavnsk konsulentfirma til at stå for et teamudviklingsforløb for forvaltningens chefgruppe.

Politikerne i udvalget har ikke været orienteret om forløbet, og derfor kender de det ikke i nærmere detaljer, understreger de. Men både Jesper Elkjær (R), Merete Due Paarup (V) og Benny Dall (EL) er overraskede over prisen for konsulentfirmaets arbejde med de fem områdechefer og direktøren selv. Helle Thiele satte arbejdet i gang for at skabe et fælles ståsted for en relativt nyetableret chefgruppe, har hun forklaret.

- Det lyder dyrt i forhold til gruppens størrelse, og hvis man skal ud at købe hjælp i den prisklasse, indikerer det, at der er nogle problemer i gruppen, siger Jesper Elkjær, der mener, at den høje pris ikke ligefrem sender noget "supergodt signal" i en tid, hvor også børne- og uddannelsesforvaltningen skal spare.

- Man er nødt til at sætte tæring efter næring, og hvis pengene er små, er ledelsen også nødt til at tænke over, hvordan man bruger penge, siger han.