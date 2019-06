Kriseramte Tresu viser tegn på bedring: 100 ansatte røg ud i 2018

I 2017 voksede Tresu Group med cirka 100 medarbejdere. Stort set ligeså mange ansatte røg ud i løbet af 2018 i industrivirksomheden, der er specialist i at fremstille trykmaskiner til emballageindustrien. Men nu begynder oprydningen at give resultater.

Kolding: 2018 blev et oprydningsår i Tresu Group. Det er meldingen fra administrerende direktør Heidi Thousgaard Jørgensen, der har stået i spidsen for virksomheden siden februar. Virksomheden har et obligationslån, der er børsnoteret, og skal derfor aflægge kvartalsregnskaber, og seneste regnskab viser et underskud 26,4 millioner, men selve driften viser et lille overskud på fire millioner kroner. Virksomheden var igennem flere fyringsrunder i efteråret 2018, og inden årsskiftet røg den administrerende direktør, Søren Maarssø ud, og tidligere på året var økonomidirektøren blevet fyret. Problemerne tårnede sig op, efter der havde været stor vækst. Virksomheden, der i mange år har solgt udstyr til blandt andet den svenske gigant Tetra Pak, præsenterede i starten af 2017 et overskud på 74 millioner kroner, og omsætningen var løftet 47 procent til 637 millioner kroner i Tresu A/S. Væksten kom blandt andet efter flere store ordrer på det amerikanske marked, men de næste store ordrer lod vente på sig. Resultatet for 2018 var blodrødt. Underskuddet landede på 356 millioner kroner, og hvor virksomheden i løbet af 2017 var vokset med cirka 100 medarbejdere til 310 i hele koncernen, så er der i dag 210 ansatte.

Fakta Tresu Group har siden opstarten i 1981 haft hovedsæde i Sdr. Bjert ved Kolding, men i 2019 flytter virksomheden til en ny fabrik i Kolding. Virksomheden producerer såkaldte flexo trykmaskiner til emballageindustrien og tilbehør og specialløsninger til den grafiske industri. Virksomheden har i efteråret været gennem to fyringsrunder, så der i dag er cirka 210 i Tresu Group inklusiv datterselskaberne. Virksomheden forventer, at omsætningen i 2019 stiger med cirka 20-30 procent til 400-440 millioner kroner, og at driftsresultatet lander på mellem 20-40 millioner kroner.

Selskabet blev i midten af 2017 handlet mellem to kapitalfonde, hvor Erhvervsinvest efter syv års ejerskab solgte til den nordiske kapitalfond Altor for et trecifret millionbeløb.

30 procent røg ud I starten af februar blev økonomidirektør Heidi Thousgaard Jørgensen, der kom til Tresu Group i august 2018, udnævnt til administrerende direktør og fik dermed opgaven sammen med resten af ledergruppen at få virksomheden på ret køl igen. Seneste kvartal viste et underskud på 26,4 millioner. Det er som forventet, lyder det i regnskabet. Hvor er det, tingene begynder at rette sig? - Seneste kvartal viste et driftsoverskud på 4 millioner kroner mod et driftsunderskud i 2018 på 139 millioner kroner. Vi ser nu effekten af de kapacitetstilpasninger, der blev foretaget i efteråret 2018. Samtidig er vi ikke ramt af de store projektafvigelser, der påvirkede resultatet i 2018, skriver Heidi Thousgaard Jørgensen i en skriftlig kommentar. Regnskabet for 2018 viste et underskud på 356 millioner kroner. Hvad er din kommentar til regnskabet for 2018? - 2018 var påvirket af den store vækst, vi oplevede i 2017. Vi fik mange store ordrer på én gang i slutningen af 2016 og starten af 2017. Det var ordrer, der indeholdt ny teknologi til nye kunder i USA. Vi var ikke tilstrækkeligt forberedt på den kraftige vækst, og i 2018 viste det sig, at omkostninger til at færdiggøre og sætte disse projekter i drift var langt højere end antaget. Derudover var resultatet påvirket af omkostninger vedrørende vores digitale segment, opstramning af regnskabspraksis samt en overkapacitet i forhold til det lavere aktivitetsniveau. I efteråret 2018 måtte vi reducere medarbejderstaben med cirka 30 procent, skriver Heidi Thousgaard Jørgensen

Normalt niveau Omsætningen tog et voldsomt dyk i 2018. Hvilke markeder er særlig hårdt ramt? - Faldet i omsætning relaterer sig til de store maskiner, der blev solgt til foldekarton-markedet i USA. Størstedelen af omsætningen på de store maskiner, der blev solgt i slutningen af 2016 og starten af 2017, indgik i regnskabet for 2017. Vi har i 2018 fået nye, store ordrer i dette segment til bestående kunder. Omsætningen på disse fordeler sig over 2018- og 2019-regnskabet. Vi har ikke tabt nogle projekter. Den store ordreindgang på det Nordamerikanske marked for foldekarton i 2017 var ekstraordinært højt, og ordreindgangen i 2018 i dette marked var mere på et normalt gennemsnitsniveau, skriver Heidi Thousgaard Jørgensen.